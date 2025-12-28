FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

बिजनेस

5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

आमतौर पर हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है और करोड़ों रुपये कमाता चाहता है. लेकिन किसी के पास पैसा नहीं है, तो कोई आइडिया से चूक रहा है. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाले है, जिसने उधार लेकर बिजनेस किया और उसे करोड़ों तक पहुंचा दिया. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 28, 2025, 05:31 PM IST

1.5000 कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस

5000 कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस
1

महाराष्ट्र के गांव तुनकी के रहने वाले हितेश चिमनलाल दोशी ने 5000 रुपये उधार लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने साल 1985 में 5000 रुपये उधार लेकर अपना कारोबार शुरू किया था और आज उनकी कंपनी करोड़ों में पहुंच गई है. 
 

2.इस फील्ड में लगाया दिमाग

इस फील्ड में लगाया दिमाग
2

हितेश चिमनलाल दोशी ने Waaree Group नाम से अपना कारोबार शुरू किया. ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है. उनकी कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है. 
 

3.मंदिर पर रखा कंपनी का नाम

मंदिर पर रखा कंपनी का नाम
3

हितेश चिमनलाल दोशी ने अपनी कंपनी का नाम अपने गांव के एक मंदिर के ऊपर रखा है. उनके गांव में एक वारी मंदिर है. इसी वजह से उन्होंने अपनी करंनी का नाम भी वारी रखा है. इसी वजह से उनपर भगवान का आर्शीवाद भी बना रहा. 
 

4.इस आइडिया से हुआ दोगुना मुनाफा

इस आइडिया से हुआ दोगुना मुनाफा
4

हितेश लगदभग 40 साल से ज्यादा Waaree Group का नेतृत्व कर रहे हैं. उनकी कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी माना जाता है. वारी एनर्जीस का इश्यू प्राइस 1503 रुपये था. लेकिन फिर इसमें बढोतरी हुई और इसे 2500 रुपये कर दी गई. उसके बाद उनकी कंपनी को आईपीओ से दोगुना फायदा हुआ और उनकी नेटवर्थ आसमान तक पहुंच गई. 
 

5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी

आज बना दी करोड़ों की कंपनी
5

हितेश चिमनलाल दोशी की कंपनी  Waaree Group की नेटवर्थ लगभग 5.2 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपये अनुसार 400 करोड़ रुपये है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने जमीन से आसमान तक सफर किया है.
 

