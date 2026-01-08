बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल

4 . हजारों नाम रिजेक्ट करने के बाद इस नाम को अपनाया

हैंस विल्सडोर्फ ने अपनी कंपनी के नाम के लिए हजारों नामों को रिजेक्ट कर दिया था. हालांकि कई नाम रिजेक्ट करने बाद उन्होंने रोलेक्स (Rolex) नाम पसंद किया. अब रोलेक्स दुनिया का नंबर-1 ब्रांड बन गया है. खास बात ये थी ये घड़ी वाटरप्रफ थी, जिससे उनकी कंपनी पूरी दुनिया से तेजी से फैल गई और लोकप्रिय बन गई. रोलेक्स की खास बात ये थी कि वो सेल के पीछे कभी नहीं भागती थी.

