FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल

वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल

Sanju Samson Century: संजू सैमसन के बल्ले से निकला सीजन का दूसरा शतक, इस मामले में की रोहित-राहुल की बराबरी

Sanju Samson Century: संजू सैमसन के बल्ले से निकला सीजन का दूसरा शतक, इस मामले में की रोहित-राहुल की बराबरी

नए बिल्डिंग नियमों से सस्ते हो सकते हैं घर, नोएडा में ऊंची इमारतों को मिली हरी झंडी

नए बिल्डिंग नियमों से सस्ते हो सकते हैं घर, नोएडा में ऊंची इमारतों को मिली हरी झंडी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के पहले फॉर्मूला 1 रेसर ने रिटायर होकर शुरू किया था बिजनेस, दो साल में बना दी 178 करोड़ की कंपनी

भारत के पहले फॉर्मूला 1 रेसर ने रिटायर होकर शुरू किया था बिजनेस, दो साल में बना दी 178 करोड़ की कंपनी

अब 'एशिया के होर्मुज' पर भी होगी जहाजों से वसूली! मलक्का पर टैक्स की आहट से दुनिया में मचा हड़कंप

अब 'एशिया के होर्मुज' पर भी होगी जहाजों से वसूली! मलक्का पर टैक्स की आहट से दुनिया में मचा हड़कंप

IPL में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले 5 दिग्गज कप्तान, देखें धोनी-रोहित और विराट में कौन है टॉप पर

IPL में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले 5 दिग्गज कप्तान, देखें धोनी-रोहित और विराट में कौन है टॉप पर

HomePhotos

बिजनेस

भारत के पहले फॉर्मूला 1 रेसर ने रिटायर होकर शुरू किया था बिजनेस, दो साल में बना दी 178 करोड़ की कंपनी

Narain Karthikeyan एक ऐतिहासिक नाम है. सिर्फ बिजनेस में ही नहीं उन्होंने फॉर्मूला रेस की दुनिया में खूब पहचान बनाई है. उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद बिजनेस शुरू किया था, जो आज करोड़ों का कारोबार बन चुका है. आइए जानते हैं कि इस रेसर ने कौन-सा बिजनेस शुरू किया था.

मोहम्मद साबिर | Apr 23, 2026, 11:49 PM IST

1.कौन हैं Narain Karthikeyan?

कौन हैं Narain Karthikeyan?
1

तमिलनाडु के कोयंबटूर के रहने वाले नारायण कार्तिकेयन का जन्म 14 फरवरी 1977 में हुआ था. कार्तिकेयन भारत के पहले फॉर्मूला वन रेसर हैं. उन्होंने साल 2005 में फॉर्मूला 1 में डेब्यू किया था और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए थे. उन्होंने A1GP, ब्रिटिश F3, निसान की वर्ल्ड सीरीज, AutoGP, फॉर्मूला एशिया, ब्रिटिश फॉर्मूला फोर्ड और ओपल में कई रेस जीत चुके हैं. हालांकि अब वो एक जाने-माने बिजनेसमैन भी बन गए हैं. 
 

Advertisement

2.रिटायरमेंट के बाद शुरू किया बिजनेस

रिटायरमेंट के बाद शुरू किया बिजनेस
2

नारायण कार्तिकेयन ने फॉर्मूला 1 रेस से रिटायरमेंट के बाद खाली नहीं बैठने का फैसला लिया. फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज एक बडे़ बिजनेसमैन भी बन गए हैं. उन्होंने 2020 में DriveX नाम से एक कंपनी शुरू की थी. 
 

3.क्या है DriveX कंपनी?

क्या है DriveX कंपनी?
3

नारायण कार्तिकेयन की कंपनी DriveX, पुरानी बाइक और स्कूटर खरीदने, बेचने और सर्वसिंग और फाइनेंस करवाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये कंपनी बाइक और स्कूटी को रिफर्बिश यानी नया जैसा बना देता और कंपनी पहली तीन सर्विस फ्री भी हैं. इतना ही नहीं एक साल की गारंटी भी देती है. 
 

4.दो साल में बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

दो साल में बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
4

रिपोर्ट्स के अनुसार, नारायण कार्तिकेयन ने अपनी कंपनी DriveX की शुरुआत 2020 में की थी. फिर ठीक दो साल बाद यानी 2022 में DriveX की वैल्यूएशन 178 करोड़ रुपये हो गई थी. उनकी कंपनी को TVS का सपोर्ट मिला. TVS ने उनकी कंपनी के 48 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली थी, जिसकी वैल्यूएशन 85 करोड़ से ज्यादा की है.  
 

TRENDING NOW

5.नारायण कार्तिकेयन को मिल चुका है पद्मश्री पुरस्कार

नारायण कार्तिकेयन को मिल चुका है पद्मश्री पुरस्कार
5

नारायण कार्तिकेयन ने फॉर्मूला 1 रेस में भारत का नाम रौशन किया है. नारायण कार्तिकेयन को साल 2010 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के पहले फॉर्मूला 1 रेसर ने रिटायर होकर शुरू किया था बिजनेस, दो साल में बना दी 178 करोड़ की कंपनी
भारत के पहले फॉर्मूला 1 रेसर ने रिटायर होकर शुरू किया था बिजनेस, दो साल में बना दी 178 करोड़ की कंपनी
अब 'एशिया के होर्मुज' पर भी होगी जहाजों से वसूली! मलक्का पर टैक्स की आहट से दुनिया में मचा हड़कंप
अब 'एशिया के होर्मुज' पर भी होगी जहाजों से वसूली! मलक्का पर टैक्स की आहट से दुनिया में मचा हड़कंप
IPL में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले 5 दिग्गज कप्तान, देखें धोनी-रोहित और विराट में कौन है टॉप पर
IPL में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले 5 दिग्गज कप्तान, देखें धोनी-रोहित और विराट में कौन है टॉप पर
Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी
Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी
24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी
24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Badrinath Temple: कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता
कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता
Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
Numerology: मेहनती और पत्थर दिल माने जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी की जरा भी दखलंदाजी नहीं करते पसंद
मेहनती और पत्थर दिल माने जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी की जरा भी दखलंदाजी नहीं करते पसंद
Ganga Saptami 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Kedarnath Dham: आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
MORE
Advertisement