भारत के पहले फॉर्मूला 1 रेसर ने रिटायर होकर शुरू किया था बिजनेस, दो साल में बना दी 178 करोड़ की कंपनी

1 . कौन हैं Narain Karthikeyan?

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तमिलनाडु के कोयंबटूर के रहने वाले नारायण कार्तिकेयन का जन्म 14 फरवरी 1977 में हुआ था. कार्तिकेयन भारत के पहले फॉर्मूला वन रेसर हैं. उन्होंने साल 2005 में फॉर्मूला 1 में डेब्यू किया था और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए थे. उन्होंने A1GP, ब्रिटिश F3, निसान की वर्ल्ड सीरीज, AutoGP, फॉर्मूला एशिया, ब्रिटिश फॉर्मूला फोर्ड और ओपल में कई रेस जीत चुके हैं. हालांकि अब वो एक जाने-माने बिजनेसमैन भी बन गए हैं.

