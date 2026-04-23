भारत के पहले फॉर्मूला 1 रेसर ने रिटायर होकर शुरू किया था बिजनेस, दो साल में बना दी 178 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Apr 23, 2026, 11:49 PM IST
1.कौन हैं Narain Karthikeyan?
तमिलनाडु के कोयंबटूर के रहने वाले नारायण कार्तिकेयन का जन्म 14 फरवरी 1977 में हुआ था. कार्तिकेयन भारत के पहले फॉर्मूला वन रेसर हैं. उन्होंने साल 2005 में फॉर्मूला 1 में डेब्यू किया था और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए थे. उन्होंने A1GP, ब्रिटिश F3, निसान की वर्ल्ड सीरीज, AutoGP, फॉर्मूला एशिया, ब्रिटिश फॉर्मूला फोर्ड और ओपल में कई रेस जीत चुके हैं. हालांकि अब वो एक जाने-माने बिजनेसमैन भी बन गए हैं.
2.रिटायरमेंट के बाद शुरू किया बिजनेस
नारायण कार्तिकेयन ने फॉर्मूला 1 रेस से रिटायरमेंट के बाद खाली नहीं बैठने का फैसला लिया. फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज एक बडे़ बिजनेसमैन भी बन गए हैं. उन्होंने 2020 में DriveX नाम से एक कंपनी शुरू की थी.
3.क्या है DriveX कंपनी?
नारायण कार्तिकेयन की कंपनी DriveX, पुरानी बाइक और स्कूटर खरीदने, बेचने और सर्वसिंग और फाइनेंस करवाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये कंपनी बाइक और स्कूटी को रिफर्बिश यानी नया जैसा बना देता और कंपनी पहली तीन सर्विस फ्री भी हैं. इतना ही नहीं एक साल की गारंटी भी देती है.
4.दो साल में बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
रिपोर्ट्स के अनुसार, नारायण कार्तिकेयन ने अपनी कंपनी DriveX की शुरुआत 2020 में की थी. फिर ठीक दो साल बाद यानी 2022 में DriveX की वैल्यूएशन 178 करोड़ रुपये हो गई थी. उनकी कंपनी को TVS का सपोर्ट मिला. TVS ने उनकी कंपनी के 48 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली थी, जिसकी वैल्यूएशन 85 करोड़ से ज्यादा की है.
5.नारायण कार्तिकेयन को मिल चुका है पद्मश्री पुरस्कार
नारायण कार्तिकेयन ने फॉर्मूला 1 रेस में भारत का नाम रौशन किया है. नारायण कार्तिकेयन को साल 2010 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है.