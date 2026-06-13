सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी

3 . विज्ञापनों पर नहीं खर्च किए लाखों रुपये

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हिमांशु के लिए बेबी केयर सेगमेंट की दुनिया में कदम रखना बिल्कुल भी आसान नहीं था. न ही उनके पास कोई भारी रकम रकम थी और न ही फंडिंग थी. हालांकि, उन्होंने अपनी कंपनी के लिए विज्ञापनों पर पैसों नहीं खर्च किया. उन्होंने सीधे हॉस्पिटल और नए माता-पिता तक अपनी कंपनी के उत्पाद पहुंचाए. उन्होंने नए माता-पिता को सैंपल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट दिए, ताकी लोगों इसका पता लगे और प्रोमोशन हो सके. विज्ञापनों की जगह जमीन स्तर के प्रचार ने कंपनी को बंपर फायदा दिया.

