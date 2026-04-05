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2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स

आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जिसे आप सपने भी नहीं सोच सकते हैं. इस शख्स के मां-बाप ने एक गली में छोड़ दिया था. उसके बाद इस लावारिस शख्स ने ऐसा किसी और के साथ नहीं होने दिया. उन्होंने 2100 बेटियों की शादी करवा दी है. इस कहानी से आपको प्रेरणा मिल सकती है.

मोहम्मद साबिर | Apr 05, 2026, 08:31 PM IST

1.मां-बाप ने 2 साल की उम्र में छोड़ा साथ

मां-बाप ने 2 साल की उम्र में छोड़ा साथ
1

दिल्ली के रहने वाले देवेंद्र कुमार को उनके माता-पिता ने सिर्फ 2 साल की उम्र में एक गली में छोड़ दिया था. इतना ही नहीं देवेंद्र के साथ उनकी 3 महने की बहन भी थी. फिर देवेंद्र ने 8 साल की उम्र में मदूरी करके अपनी बहन को पाला. 
 

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2.संघर्ष से सीखा जिंदगी जीने का सही तरीका

संघर्ष से सीखा जिंदगी जीने का सही तरीका
2

देवेंद्र कुमार ने अपनी बहन को पालने के लिए काफी संघर्ष किया है. उन्होंने ने बचपन से ही गरीबी और भूख झेली हुई है. इन हालातों के बाद भी देवेंद्र टूटे नहीं बल्कि इसे अपनी सफलता का सबब बनाया. उन्होंने ठान लिया था कि अब ये दोबारा किसी के साथ नहीं होगा. 
 

3.समाज सेवा को बनाया मिशन

समाज सेवा को बनाया मिशन
3

देवेंद्र ने गरीबी और भूख सहन करने के बाद समाज सेवा का मिशन बना लिया था. उनका मकसह सिर्फ इतना था कि वो दूसरो की मदद करना चाहते थे. उन्होंने फिर अनाथ और बेटियों को नई पहचान और सम्मान दिलाने का इरादा किया. 
 

4.फिर शुरू किया ये फाउंडेशन

फिर शुरू किया ये फाउंडेशन
4

देवेंद्र कुमार ने साल 2012 में लाडली फाउंडेशन की शुरुआत की. इस फाउंडेशन के तहत उन्होंने अब तक 2100 बेटियों की शादी करवा दी है. हालांकि फाउंडेशन शादी से पहले दुल्हे का क्रिमिनल बैकग्राउंड और वैवाहित स्थिति की भी जांच करता है. 
 

TRENDING NOW

5.कितनी है देवेंद्र की नेटवर्थ?

कितनी है देवेंद्र की नेटवर्थ?
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देवेंद्र कुमार की नेटवर्थ की अधिकारिक पुष्टि इंटरनेट पर नहीं है. हालांकि उनकी लाडली फाउंडेशन के सालाना इनकन की 4.96 करोड़ रुपये है. हालांकि ये फाउंडेशन बेटियों की एफडी भी करवाता है.
 

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