2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स

2 . संघर्ष से सीखा जिंदगी जीने का सही तरीका

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देवेंद्र कुमार ने अपनी बहन को पालने के लिए काफी संघर्ष किया है. उन्होंने ने बचपन से ही गरीबी और भूख झेली हुई है. इन हालातों के बाद भी देवेंद्र टूटे नहीं बल्कि इसे अपनी सफलता का सबब बनाया. उन्होंने ठान लिया था कि अब ये दोबारा किसी के साथ नहीं होगा.

