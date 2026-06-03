500 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी शुरू किया दूसरा बिजनेस, इस कारोबार में भी कर रही हैं तगड़ी कमाई

3 . एक आइडिया और बदल गया पूरा फैमिली बिजनेस

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डिंडीगल थलप्पाकट्टी जब भी आता है, तो शानदार स्वाद वाली बिरयानी ही याद आती है. दीपिका के ससुराल वाले डिंडीगल थलप्पाकट्टी नाम से बिरयानी की कंपनी चलाते थे. फिर इस बिजनेस में दीपिका की एंट्री हुई. वो थलप्पाकट्टी की मार्टेकिंग टीम में शामिल हुई और फिर उन्होंने पूरी तरह से बदलाव करने का फैसला लिया. पहले बिरयानी की दुकानों पर सिर्फ पार्सल काउंटर या पुरुष ही बैठ सकते थे. लेकिन दीपिका ने अपने आइडिया से इसमें बदलाव किया. दीपिका ने इसमें बदलाव किया और महिलाओं को आगे बढ़ाया. आज उनकी कॉर्पोरेट यूनिट में 80 से 90 महिलाएं ही है, जो देर रात कैश काउंटर संभाला करती हैं, जिससे फैमिली भी उनके रेस्तरां जाकर बिरायानी का स्वाद लेते हैं.

