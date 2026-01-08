नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

3 . कैसे हुई दीपा के बिजनेस की शुरुआत?

दीपा से साल 1997 में अपने पति के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया. उन्होंने हैंग्यो आईसक्रीम ब्रांड की स्थापना की. शुरुआत में दीपा 5 रुपये में सॉफ्टी बेचा करती थीं. फिर साल 2007 में दीपा ने अपने बेटे का साथ मिलकर ब्रांडिंग मार्केटिंग पर ध्यान देकर बिजनेस को और आगे बढ़ाया.

