नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Jan 08, 2026, 04:07 PM IST
1.नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस
बेंगलुरु की रहने वाली दीपा पाई अपनी 5 बहनों में सबसे छोटी थीं. उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई मुंबई में की है. उसके बाद मुंबई में ही नौकरी की. लेकिन फिर उन्होंने कुछ समय बाद नौकरी छोड़ने का फैसला लिया है और अपना बिजनेस शुरू कर दिया.
2.शादी के बाद लिया बड़ा फैसला
दीपा ने साल 1995 में शादी कर ली थी. उनके पति का नाम प्रदीन पाई है. हालांकि शादी के बाद दीपा हुबली के पास एक गांव में रहने लगी. नौकरी छोड़ने के फैसले से उनके परिवार वाले खुश नहीं थे. लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस करने का मन बना लिया था.
3.कैसे हुई दीपा के बिजनेस की शुरुआत?
दीपा से साल 1997 में अपने पति के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया. उन्होंने हैंग्यो आईसक्रीम ब्रांड की स्थापना की. शुरुआत में दीपा 5 रुपये में सॉफ्टी बेचा करती थीं. फिर साल 2007 में दीपा ने अपने बेटे का साथ मिलकर ब्रांडिंग मार्केटिंग पर ध्यान देकर बिजनेस को और आगे बढ़ाया.
4.कई राज्यों में है दीपा का कारोबार
दीपा का हैंग्यो आईसक्रीम ब्रांड आज 7 राज्यों में फैल गया है. उनकी लक्ष्य है कि पूरे भारत में उनका कारोबार फैल जाए. हालांकि उनकी मेहनत और ब्रांड की लोकप्रियता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जल्द ही मुमकिन हो जाएगा.
5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी
दीपा पाई ने अपने पति के साथ मिलकर 30 सालों में करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. आज उनकी कंपनी 300 करोड़ रुपये की हो गई है. दीपा ने नौकरी छोड़कर सही फैसला किया और कई लोगों को रोजगार भी दिया है.