एक सिलाई मशनी के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

4 . कुछ साल बाद बदल दिया कंपनी का नाम

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दीनदयाल गुप्ता के बेटे भी अपने पिता के कारोबार से जुड़ गए. उनके बड़े बेटे विनोद चार्टर्ड एकाउंटेंट थे. फिर उन्होंने अपने पिता के लिए कंपनी को अपडेट किया और मार्केटिंग शुरू की. फिर साल 1998 में भवानी टेक्‍सटाइल्‍स से डॉलर (Dollar) नाम रख दिया, जो मेंस और विमेंस अंडरगार्मेंट बनाती है. इस कंपनी का फिट है बॉस टैगलाइन फिट बैठा.

