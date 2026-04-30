बैंक से 50000 का लोन लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 8 करोड़ का कारोबार

4 . किसानों को होता है बंपर फायदा

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चंद्रमणि कुमार की कंपनी एग्रीजॉय से किसानों को काफी अच्छा फायदा होता है. क्योंकि ये स्टार्टअप किसानों को खेली के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करवाती है. इसमें साइट एनालिसिस, ऑटोमेशन, सरकारी सब्सिडी दिलाने में मदद भी की जाती है. इसके अलावा फसल बिक्री के लिए भी मदद करती है. हालांकि इस स्टार्टअप को भारत सरकार ने भाषिनी ऐप से लिंक किया हुआ है, जिससे बिना पढ़े-लिखे किसान और मजदूर वॉयस कमांड के जरिए मदद हासिल कर सकते हैं.

