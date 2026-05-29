अपने घर से शुरू किया था बिजनेस, आज कर रहे हैं लाखों की कमाई

2 . कैसे आया बिजनेस का शक?

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चंदना गाडे ने साल 2014 में अपनी बेटी को जन्म दिया था. तब वो अपनी बच्ची को जैविक हरी सब्जियां और चावल खिलाकर बड़ा करना चाहती थीं. लेकिन शहर में मिलने वाली सब्जियों पर उन्हें शक हुआ, तो उन्होंने ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया. उन्होंने घर पर खेती के लिए देशी किस्मों के बीजों की तलाश शुरू कर दी. चंदना और उनके पति नवीन गाडे ने कई स्थानीय और ऑनलाइन मार्केट को अच्छे देखा. फिर उन्हें पता चला कि देशी बीजों के लिए उचित समर्पित बाजार की कमी है.

