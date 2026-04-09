फौजी से बिजनेसमैन तक, 65 की उम्र में बदली किस्मत; आज बना दी 15000 करोड़ की कंपनी

6 . 65 साल की उम्र शुरू की होटल चेन

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सीपी कृष्णन नायर एक बड़े बिजनेसमैन बन गए थे. लेकिन उनके लिए ये काफी नहीं था. उन्होंने एक होटल चेन की शुरुआत की. साल 1987 में 65 साल की उम्र में नायर ने अपना पहला होटल लीला की शुरुआत की, जो मुंबई था. इस होटल को बनाने के लिए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया. इसे बनाने के बीच रोक भी लग गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसे बनाकर ही दम लिया.

