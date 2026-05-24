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4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी

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बिजनेस

4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी

अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों-करोड़ों की पूंजी होनी चाहिए. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपका हौसला बड़ा हो, तो पूंजी कोई पायने नहीं रखती है. आज हम ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने सिर्फ 4500 रुपये में बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों का कारोबार बना दिया.

मोहम्मद साबिर | May 24, 2026, 09:06 PM IST

1.4500 से शुरू किया बिजनेस

4500 से शुरू किया बिजनेस
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गुजरात के छोटे से गांव भद्रा के रहने वाले बिपिन हडवानी का बचपन गरीबी में गुजरा था. फिर साल 1990 में बिपिन गांव छोड़कर राजकोट पहुंच गए. उनकी जेब में सिर्फ 4500 रुपये ही थे. लेकिन उनते सपने काफी बड़े थे.
 

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2.पिता साइकल पर बेचते थे नमकीन

पिता साइकल पर बेचते थे नमकीन
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बिपिन हडवानी के पिता गांव-गांव जाकर साइकल पर नमकीन बेचा करते थे. बिपिन बचपन से ही अपने पिता को संघर्ष करते हुए देख रहे थे. उन्होंने नमकीन बनाने पर ध्यान दिया और उसके स्वाद पर ज्यादा फोकस रखा. उन्होंने बपचन में ही सोच लिया था कि वो कुछ बड़ा करेंगे.
 

3.पार्टनरशिप में शुरू किया कारोबार

पार्टनरशिप में शुरू किया कारोबार
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राजकोट पहुंचकर बिपिन हडवानी ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर नमकीन का बिजनेस शुरू किया था. उनका नमकीन लोकल मार्केट में छा रहा था और कारोबार बढ़िया चल रहा था. लेकिन अचानक दोनों के बीच कारोबार को लेकर मतभेद बढ़ने लगा और फिर दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था. 
 

4.कब शुरू किया अपना बिजनेस?

कब शुरू किया अपना बिजनेस?
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बिपिन हडवानी ने 1994 में अपनी पत्नी दक्षा हडवानी के साथ मिलकर Gopal Snacks की नींव रखी. उस समय उनके पास 2.5 लाख रुपये थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर से ही स्नैक्स बनाना स्टार्ट किया. पूरा परिवार खुद काम किया करत था और वो स्वाद और क्वालिटी पर सबसे ज्यादा फोकस रखा. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी

आज बना दी करोड़ों की कंपनी
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बिपिन हडवानी ने अपनी लाइफ में बचपन से ही संघर्ष झेला और देखा है. लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है और हमेशा चुनौतियों से लड़ाई की. रिपोर्ट्स के अनुसार, Gopal Snacks कंपनी की रेवेन्यू 1400 करोड़ पार कर चुका है. उनकी कंपनी के प्रोडक्ट 70 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं.
 

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