4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | May 24, 2026, 09:06 PM IST
1.4500 से शुरू किया बिजनेस
गुजरात के छोटे से गांव भद्रा के रहने वाले बिपिन हडवानी का बचपन गरीबी में गुजरा था. फिर साल 1990 में बिपिन गांव छोड़कर राजकोट पहुंच गए. उनकी जेब में सिर्फ 4500 रुपये ही थे. लेकिन उनते सपने काफी बड़े थे.
2.पिता साइकल पर बेचते थे नमकीन
बिपिन हडवानी के पिता गांव-गांव जाकर साइकल पर नमकीन बेचा करते थे. बिपिन बचपन से ही अपने पिता को संघर्ष करते हुए देख रहे थे. उन्होंने नमकीन बनाने पर ध्यान दिया और उसके स्वाद पर ज्यादा फोकस रखा. उन्होंने बपचन में ही सोच लिया था कि वो कुछ बड़ा करेंगे.
3.पार्टनरशिप में शुरू किया कारोबार
राजकोट पहुंचकर बिपिन हडवानी ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर नमकीन का बिजनेस शुरू किया था. उनका नमकीन लोकल मार्केट में छा रहा था और कारोबार बढ़िया चल रहा था. लेकिन अचानक दोनों के बीच कारोबार को लेकर मतभेद बढ़ने लगा और फिर दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था.
4.कब शुरू किया अपना बिजनेस?
बिपिन हडवानी ने 1994 में अपनी पत्नी दक्षा हडवानी के साथ मिलकर Gopal Snacks की नींव रखी. उस समय उनके पास 2.5 लाख रुपये थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर से ही स्नैक्स बनाना स्टार्ट किया. पूरा परिवार खुद काम किया करत था और वो स्वाद और क्वालिटी पर सबसे ज्यादा फोकस रखा.
5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी
बिपिन हडवानी ने अपनी लाइफ में बचपन से ही संघर्ष झेला और देखा है. लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है और हमेशा चुनौतियों से लड़ाई की. रिपोर्ट्स के अनुसार, Gopal Snacks कंपनी की रेवेन्यू 1400 करोड़ पार कर चुका है. उनकी कंपनी के प्रोडक्ट 70 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं.