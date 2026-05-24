4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी

5 . आज बना दी करोड़ों की कंपनी

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बिपिन हडवानी ने अपनी लाइफ में बचपन से ही संघर्ष झेला और देखा है. लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है और हमेशा चुनौतियों से लड़ाई की. रिपोर्ट्स के अनुसार, Gopal Snacks कंपनी की रेवेन्यू 1400 करोड़ पार कर चुका है. उनकी कंपनी के प्रोडक्ट 70 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं.

