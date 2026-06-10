पत्नी के साथ मिलकर 1.5 लाख में शुरू किया था बिजनेस, आज विदेश में खड़ी कर दी 13,500 करोड़ की कंपनी

3 . पत्नी के साथ मिलकर 1.5 लाख में विदेश में शुरू किया बिजनेस

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भरत देसाई ने नीरजा सेठी के साथ शादी रचा ली थी. नौकरी छोड़ने के बाद भरत ने साल 1980 में अपनी पत्नी के साथ मिलकर अमेरिका में ही IT कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग कंपनी सिंटेल (Syntel) नाम से कंपनी शुरू की. हालांकि, पहले साल से ही भरत की कंपनी ने तगड़ी कमाई की. साल 2018 तक कंपनी का रेवेन्यू 90 करोड़ डॉलर पहुंच गया था. हालांकि, Atos SE कंपनी ने सिंटेल को 28000 करोड़ रुपये अधिग्रहण किया. लेकिन बाद में Atos ने भरत पर मुकदमा दर्ज करवा दिया. लेकिन बाद ये मुकदमा खारिज हो गया था.

