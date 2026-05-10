मां के गहने बेचकर 20000 से शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 216 करोड़ की कंपनी

4 . साल 2011 में बदली किस्मत

4

अवनीत सिंह कोहली उर्फ सन्नी ने अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत की और लगातार उन्हें निराशा ही मिली. लेकिन सन्नी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही कभी हार मानी. साल 2011 में सन्नी ने ऑटो बेस्ट से एक छोटी दुकान खोली. उनके पास पजेरो, लौरा, क्रूज, एल्टिस, वेरना, एकॉर्ड जैसी लग्जरी कारे होती थी. लग्जरी गाड़ियों का काम बहुत ही कम लोग करते थे. वो एक महीने में करीब 4-5 कार बेच दिया करते थे. फिर साल 2013 में सन्नी ने अपने भाई जसप्रीत सिंह उर्फ 'हन्नी' को भी अपने बिजनेस में शामिल कर लिया. फिर 2015 में पिता को भी काम करने से मना कर दिया. उन्होंने फिर अपना बिजनेस का नाम Auto Best Emperio रखा और 4.5 रुपये किराए पर जगह ली.

