99 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 8 करोड़ की कंपनी

1 . तीन दोस्तों ने मिलकर शुरू किया बिजनेस

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उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले अतुल्य कौशिक ने वेल्लोर से कंप्यूटर साइंस में B.Tech की डिग्री हासिल की हुई है, जिसके बाद उन्होंने गूगल पे जैसे दिग्गज कंपनी में किया. हालांकि उसके बाद उन्होंने फिनटेक स्टार्टअप इंस्टामोजो में भी काम किया. इस बीच उन्हें एहसास हुआ कि स्टूडेंट्स को नौकरी मिलने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि उनकी नॉलेज और तैयारी कम है. उसके बाद अतुल्य ने अपने दो दोस्त मनीष और आशय के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने की सोची.

