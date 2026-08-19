नौकरी के साथ शुरू किया था बिजनेस, 10 लाख रुपये से बना दी 62 करोड़ की कंपनी

5 . 10 लाख से बना दिए 62 करोड़ का साम्राज्य

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आशीष और सुमित को ये कंपनी खड़ी करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. वो लोग रात में नौकरी करते थे, तो दिन में अपना बिजनेस का सभी काम खुद करते थे. हालांकि, उनकी मेहनत आज रंग लाई है और दोनों ने मिलकर करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आशीष और सुमित की कंपनी का सालाना टर्नओवनर 62 करोड़ रुपये है. (Photo: AI)

