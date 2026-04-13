दुबई, अबू धाबी से लेकर लंदन तक, Asha Bhosle ने कैसे खड़ा किया करोड़ों का बिजनेस एम्पायर

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Apr 13, 2026, 11:41 PM IST
1.सिर्फ गाने नहीं बिजनेस में भी चलता है आशा भोसले का सिक्का
आशा भोसले ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में रविवार 12 अप्रैल को आखिरी सांस ली. हालांकि एक दिन बाद यानी 13 अप्रैल को मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ. इस दौरान फैंस की काफी भीड़ उमड़ थी. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा सिर्फ गाने नहीं गाती थीं, बल्कि बिजनेस भी करती थी और दुनिया में उनका सिक्का चलता है.
2.कौन सा बिजनेस करती थीं आशा भोसले?
दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने बिजनेस भी अपनी पहचान बनाई हुई है. उन्होंने Asha’s ब्रांड नाम से एक फूड चेन बनाई है. दिग्गज सिंगर का asha's restaurant भी हैं, जहां से उनकी करोड़ों की कमाई होती है.
3.बेटे के एक आइडिया से चमकी किस्मत
रिपोर्ट्स के अनुसार, आशा भोसले ने एक बार बताय था कि उन्हें रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया कहां से आया है. उन्होंने बताया था कि वो जहां भी जाती थीं, वहां से खाना सीख कर आती थीं. मेरा बेटा कहता था कि मां तुम्हारे हाथ की दाल कहीं भी नहीं मिलती है. मेरे बेटा आनंद ने ही रेस्टोरेंट का आइडिया दिया था. तब वो सिर्फ 4-5 साल का था. वो मेरे हाथ का खाना खाकर बोलता था कि मैं बड़ा होकर रेस्टोरेंट खोलूंगा.
4.दुनिया में कहां-कहां हैं आशा रेस्टोरेंट?
आशा भोसले के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. आशा रेस्टोरेंट दुनिया में यूएई के दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड किंगडम, बर्मिंघम, कतर, कुवैत और बहरीन में कई आउटलेट्स हैं.
5.कितनी है आशा भोसले की नेटवर्थ?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुरों की मल्लिका आशा भोसले की नेटवर्थ कुल 200 से 250 करोड़ रुपये तक है. भले ही आशा भोसले दुनिया को छोड़कर चली गई हों. लेकिन उनकी आवाज को दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी.