दुबई, अबू धाबी से लेकर लंदन तक, Asha Bhosle ने कैसे खड़ा किया करोड़ों का बिजनेस एम्पायर

3 . बेटे के एक आइडिया से चमकी किस्मत

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रिपोर्ट्स के अनुसार, आशा भोसले ने एक बार बताय था कि उन्हें रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया कहां से आया है. उन्होंने बताया था कि वो जहां भी जाती थीं, वहां से खाना सीख कर आती थीं. मेरा बेटा कहता था कि मां तुम्हारे हाथ की दाल कहीं भी नहीं मिलती है. मेरे बेटा आनंद ने ही रेस्टोरेंट का आइडिया दिया था. तब वो सिर्फ 4-5 साल का था. वो मेरे हाथ का खाना खाकर बोलता था कि मैं बड़ा होकर रेस्टोरेंट खोलूंगा.

