14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

2 . 2015 में शुरू किया अपना कारोबार

2

असीम रावत ने 14 साल तक नौकरी करने के बाद साल 2015 में हेता ऑर्गेनिक की नींव रखी. उन्होंने भारतीय नस्ल की गायों के साथ आगे बढ़ने का सोचा और उनकी हिम्मत उन्हें आगे ले भी गई. आज उनकी कंपनी में 1100 से अधिक गाय मौजूद हैं. इसके अलावा उनकी कंपनी में 130 से अधिक उत्पाहद भी तैयार होते हैं.

