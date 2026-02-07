मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Feb 07, 2026, 06:18 PM IST
1.मां को बेचने पड़े थे सोने के कंगन
बिहार के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले अरुणाभ सिन्हा की मां ने अपने बेटे के लिए सोने के कंगन बेच दिए थे. उनके घर की आर्थिक हालत काफी खराब थी और अरुणाभ को अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, जिसके लिए मां ने सोने के कंगन बेचकर अपने बेटे का एडमिशन आईआईटी में करवाया था.
2.अरुणाभ ने छोड़ दी 84 लाख की नौकरी
अरुणाभ ने आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जी और मटेरियल साइंस में अपनी पढ़ाई पूरी की और मां की कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया. उसके बाद अरुणाभ की नौकरी विदेश में लग गई और उनकी सालाना सैलरी 84 लाख रुपये थे. इतनी ज्यादा सैलरी मिलने के बाद अक्सर लोग उसे कामयाबी मानते हैं. लेकिन अरुणाभ ने इस नौकरी को छोड़कर बिजनेस का रिस्क लिया था और आज वो करोड़ों की मालिक हैं.
3.पहला स्टार्टअप हो गया था फेल
अरुणाभ ने 84 लाख की नौकरी को लातमारक अपना पहला स्टार्टअप फ्रेंग्लोबल शुरू किया था. लेकिन उनका ये स्टार्टअप बुरी तरह फ्लॉप रहा. उनके लिए ये दौर कफी कठिन रहा. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मां के बलिदान को हमेशा याद रखा और एक बार फिर बिजनेस शुरू किया.
4.दूसरे बार शुरू किया ये बिजनेस
अरुणाभ सिन्हा ने पहले स्टार्टअप फेल होने के बाद एक बार फिर बिजनेस शुरू किया. इस बार उन्होंने 2016 में अपनी जमा पूंजी के 20 लाख रुपये से UClean का बिजनेस स्टार्ट किया. इसमें 24 से 48 घंटे के भीतर कपड़े धुलकर, प्रेस होकर वापस घर पहुंचाते थे. वॉश एंड आयरन, ड्राई क्लीन और स्पेशल केयर जैसी फैसिलिटी देते थे.
5.आज बना दी 160 करोड़ की कंपनी
अरुणाभ सिन्हा ने यूक्लीन नाम से लॉन्ड्री चेन बनाई और आज पूरे देश में उनके 800 से ज्यादा आउटलेट हैं. इतना ही नहीं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, घाना सोमालिया और मॉरीशस जैसे देशों में भी अपना कारोबार फैला दिया है. अब उनका सपना है कि पूरी दुनिया में 1000 से ज्यादा आउटलेट खोलना है. वहीं यूक्लीन के टर्नओवर की बात करें, तो रिपोर्ट्स के अनुसार, आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 160 करोड़ से भी ज्यादा का है.