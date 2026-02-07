FacebookTwitterYoutubeInstagram
विकास को मिलेगी रफ्तार, दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ तक बढ़ाए MCD आयुक्त के वित्तीय अधिकार

सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, U19 World Cup जीतने के बाद टीम इंडिया को क्रिकेट जगत ने दी बधाई

U19 World Cup 2026 Prize Money: ICC नहीं वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को BCCI ने दिया प्राइज मनी, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God's Plan!

मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

बिजनेस

बिजनेस

मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

आज हम एक कहानी लेकर आए हैं, जहां एक मां ने अपने बेटे के लिए सोने के कंगन बेच दिए थे. लेकिन इस बार उनके बेटे ने मां की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दिया और करोड़ों की साम्राज्य बना दिया और इतिहास के पन्नों पर अपनी संघर्ष की कहानी को दर्ज करवा दिया है. 

मोहम्मद साबिर | Feb 07, 2026, 06:18 PM IST

1.मां को बेचने पड़े थे सोने के कंगन

मां को बेचने पड़े थे सोने के कंगन
1

बिहार के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले अरुणाभ सिन्हा की मां ने अपने बेटे के लिए सोने के कंगन बेच दिए थे. उनके घर की आर्थिक हालत काफी खराब थी और अरुणाभ को अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, जिसके लिए मां ने सोने के कंगन बेचकर अपने बेटे का एडमिशन आईआईटी में करवाया था. 
 

2.अरुणाभ ने छोड़ दी 84 लाख की नौकरी

अरुणाभ ने छोड़ दी 84 लाख की नौकरी
2

अरुणाभ ने आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जी और मटेरियल साइंस में अपनी पढ़ाई पूरी की और मां की कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया. उसके बाद अरुणाभ की नौकरी विदेश में लग गई और उनकी सालाना सैलरी 84 लाख रुपये थे. इतनी ज्यादा सैलरी मिलने के बाद अक्सर लोग उसे कामयाबी मानते हैं. लेकिन अरुणाभ ने इस नौकरी को छोड़कर बिजनेस का रिस्क लिया था और आज वो करोड़ों की मालिक हैं.
 

3.पहला स्टार्टअप हो गया था फेल

पहला स्टार्टअप हो गया था फेल
3

अरुणाभ ने 84 लाख की नौकरी को लातमारक अपना पहला स्टार्टअप फ्रेंग्लोबल शुरू किया था. लेकिन उनका ये स्टार्टअप बुरी तरह फ्लॉप रहा. उनके लिए ये दौर कफी कठिन रहा. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मां के बलिदान को हमेशा याद रखा और एक बार फिर बिजनेस शुरू किया.
 

4.दूसरे बार शुरू किया ये बिजनेस

दूसरे बार शुरू किया ये बिजनेस
4

अरुणाभ सिन्हा ने पहले स्टार्टअप फेल होने के बाद एक बार फिर बिजनेस शुरू किया. इस बार उन्होंने 2016 में अपनी जमा पूंजी के 20 लाख रुपये से UClean का बिजनेस स्टार्ट किया. इसमें 24 से 48 घंटे के भीतर कपड़े धुलकर, प्रेस होकर वापस घर पहुंचाते थे. वॉश एंड आयरन, ड्राई क्लीन और स्पेशल केयर जैसी फैसिलिटी देते थे. 
 

5.आज बना दी 160 करोड़ की कंपनी

आज बना दी 160 करोड़ की कंपनी
5

अरुणाभ सिन्हा ने यूक्लीन नाम से लॉन्ड्री चेन बनाई और आज पूरे देश में उनके 800 से ज्यादा आउटलेट हैं. इतना ही नहीं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, घाना सोमालिया और मॉरीशस जैसे देशों में भी अपना कारोबार फैला दिया है. अब उनका सपना है कि पूरी दुनिया में 1000 से ज्यादा आउटलेट खोलना है. वहीं यूक्लीन के टर्नओवर की बात करें, तो रिपोर्ट्स के अनुसार, आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 160 करोड़ से भी ज्यादा का है. 
 

