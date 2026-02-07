मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

5 . आज बना दी 160 करोड़ की कंपनी

अरुणाभ सिन्हा ने यूक्लीन नाम से लॉन्ड्री चेन बनाई और आज पूरे देश में उनके 800 से ज्यादा आउटलेट हैं. इतना ही नहीं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, घाना सोमालिया और मॉरीशस जैसे देशों में भी अपना कारोबार फैला दिया है. अब उनका सपना है कि पूरी दुनिया में 1000 से ज्यादा आउटलेट खोलना है. वहीं यूक्लीन के टर्नओवर की बात करें, तो रिपोर्ट्स के अनुसार, आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 160 करोड़ से भी ज्यादा का है.

