कपड़े धोने का शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

1 . पहला बिजनेस हुआ फ्लॉप

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अरुणाभ सिन्हा ने आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जी और मैटेरियल साइंस से पढ़ाई पूरी की. हालांकि, पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी कंपनी स्टार्ट की. उन्होंने फ्रेंग्लोबल नाम से अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन इसमें उनके हाथ सिर्फ निराशा हाथ लगी. लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और दूसरा कारोबार किया. लेकिन साल 2015 में उन्होंने ये वेंचर भी बेच दिया.

