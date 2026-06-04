नौकरी का ऑफर ठुकरा कर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 16 करोड़ की कंपनी

2 . इस आइडिया से शुरू किया अपना कारोबार

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अंकित आलोक बगड़िया और अभि गावड़ी ने साल 2019 में महसूस किया कि केशम के कीड़ों और मक्खियों के लार्वा प्राकृतिक रूप से प्लांट-बायोमास को प्रोटीन में बदलने की ताकत की है. इस आइडिया के साथ दोनों दोस्तों ने लूपवर्म (Loopworm) की नींव रखी. इस कंपनी के जरिए उनका मकसद था कि वो फिश मील को कम करके पशु और पेट न्यूट्रिशन के लिए बढ़िया और टिकाऊ प्रोटीन तैयार करना था.

