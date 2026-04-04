अमेरिका से भारत लौटकर शुरू किया ये बिजनेस, आज खड़ी कर दी 800 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Apr 04, 2026, 10:45 PM IST
1.अमेरिका से भारत लौटकर शुरू किया बिजनेस
हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली अंजू श्रीवास्तव ने अपनी पढ़ाई-लिखाई मुंबई से की है. उसके बाद वो अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने 25 साल तक नौकरी की. लेकिन फिर अचानक उन्होंने बिजनेस का प्लान बनाया, जिसके भारत लौट आईं. आज उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.
2.पहले बिजनेस फ्लॉप होने के बाद भी नहीं मानी हार
अंजू भारत लौट आईं और उन्होंने किसानों के दुख को समझा. किसानों के पास एकड़ों के हिसाू से जमीन थीं, लेकिन जेबे खाली थीं. फिर अंजू ने उनकी मदद करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने प्लॉप किराए पर लिया और अपना पहला कारोबार शुरू किया. किसानों से प्लॉट लेकर जड़ी-बूटियां उगाना शुरू किया, लेकिन उनका ये बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप हो गया.
3.दूसरा हार बिजनेस में आजमाया हाथ
पहले बिजनेस में मात खाने के बाद हार नहीं मानी है. अंजू को फिर एक शानदार आइडिया आया, जिसके बाद उनकी पूरी किस्मत बदल गई. इस बार उन्होंने तुलसी के पौदे सेअपना कारोबार शुरू किया. उन्होंने तुलसी को पेस्टो डिप में बदल दिया.
4.इस नाम से शुरू किया कारोबार
अंजू ने तुलसी को पेस्टो डिप में बदल दिया और फिर विंगग्रीन्स फार्म्स नाम से कंपनी खोली. उन्होंने देखा कि अमेरिका जैसी हेल्दी और असली डिप्स सॉसेस भारत में नहीं बिकते हैं. उसके बाद उन्होंने 20 से ज्यादा वैरायटी मार्केट दी. अंजू सिर्फ खुद ही आगे नहीं आईं, बल्कि उन्होंने उन किसानों का भी मदद की और उन्हें भी आगे लेकर आईं.
5.फिर बना दी करोड़ों की कंपनी
रिपोर्ट्स के अनुसार, अंजू श्रीवास्तव की कंपनी विंगग्रीन्स फार्म्स की वैल्यूएशन 806 करोड़ रुपये है. वहीं इस कंपनी के फाउंडर की नेटवर्थ 200 करोड़ से भी ज्यादा की है.