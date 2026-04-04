अमेरिका से भारत लौटकर शुरू किया ये बिजनेस, आज खड़ी कर दी 800 करोड़ की कंपनी

2 . पहले बिजनेस फ्लॉप होने के बाद भी नहीं मानी हार

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अंजू भारत लौट आईं और उन्होंने किसानों के दुख को समझा. किसानों के पास एकड़ों के हिसाू से जमीन थीं, लेकिन जेबे खाली थीं. फिर अंजू ने उनकी मदद करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने प्लॉप किराए पर लिया और अपना पहला कारोबार शुरू किया. किसानों से प्लॉट लेकर जड़ी-बूटियां उगाना शुरू किया, लेकिन उनका ये बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप हो गया.

