बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

2 . अंजू का पहला बिजनेस हुआ फ्लॉप

2

अंजू ने भारत वापस लौटकर किसान का दुख देखा और देखा कि उनके पास एकड़ों के हिसाब से जमीने हैं, लेकिन जेबे खाली हैं. फिर अंजू ने उनकी मदद करने के लिए ठान ली. उन्होंने किसानों से एक छोटा प्लॉट किराए पर लिया और किसानों को नौकरी भी दी. उन्होंने सोचा था कि वो विदेशी जड़ी-बूटियां उगाएंगी और उन्हें अपना कारोबार करेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी जड़ी-बूटियां नहीं बिकी और उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया.

