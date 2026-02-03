बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Feb 03, 2026, 05:54 PM IST
1.अमेरिका से नौकरी छोड़ लौटीं भारत
अंजू श्रीवास्तव ने अमेरिका में लगभग 25 साल तक नौकरी की है. लेकिन फिर अपनी सेटल लाइफ को छोड़कर भारत वापस आ गईं, जहां उन्होंने अपना पहला कारोबार किया. 63 साल की उम्र में अंजू ने दुनिया को बता दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है बस और कुछ भी नहीं.
2.अंजू का पहला बिजनेस हुआ फ्लॉप
अंजू ने भारत वापस लौटकर किसान का दुख देखा और देखा कि उनके पास एकड़ों के हिसाब से जमीने हैं, लेकिन जेबे खाली हैं. फिर अंजू ने उनकी मदद करने के लिए ठान ली. उन्होंने किसानों से एक छोटा प्लॉट किराए पर लिया और किसानों को नौकरी भी दी. उन्होंने सोचा था कि वो विदेशी जड़ी-बूटियां उगाएंगी और उन्हें अपना कारोबार करेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी जड़ी-बूटियां नहीं बिकी और उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया.
3.फिर तुलसी से बना दी करोड़ों की कंपनी
अंजू श्रीवास्तव अपने पहले बिजनेस के फ्लॉप होने पर काफी निराश थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी. उन्होंने दिमाग लगाया और एक शानदार आइडिया आया, जिससे उनकी किस्मत बदल गई. उन्होंने तुलसी के पौदे को अपना रास्ता बनाया. अंजू ने तुलसी को पेस्टो डिप में बदल दिया और शहरों के छोटी छोटी दुकानों में बेचना शुरू किया.
4.बेहद कम समय में आसमान छूने लगी अंजू की कंपनी
तुलसी से पेस्टो डिप बनाने के आइडिया ने अंजू की लाइफ बदल दी. उन्होंने विंगग्रीन्स फार्म्स से उसे बेचना शुरू किया. उन्हें एहसास हुआ कि अमेरिका जैसी हेल्दी और असली डिप्स सॉसेस भारत में नहीं बिकते हैं. इसी वजह से उन्होंने 20 से ज्यादा वैरायटी मार्केट में उतार गी. उन्होंने साथ ही साथ किसानों की भी मदद की. उनकी कंपनी पीक समय में 90 प्रतिशत मार्केट शेयर है.
5.तुलसी ने बनाया 250 करोड़ का कारोबार
अंजू श्रीवास्तव ने सिर्फ तुलसी से ही इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, विंगग्रीन्स फार्म्स की आज सालाना कमाई 250 से ज्यादा करोड़ रुपये की है. अंजू खुद तो आगे बढ़ी और उन्होंने किसानों की भी काफी मदद की.