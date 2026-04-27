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अखबार बेचने वाले ने शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 3 करोड़ की कंपनी

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अखबार बेचने वाले ने शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 3 करोड़ की कंपनी

Music Instrument Gappu Startup: आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं, जो एक समय में घर-घर जाकर अखबार बेचता था. आज उसी शख्स ने अपनी मेहनत, जुनून और सपनों की उड़ान से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया है. Shark Tank India के मंच पर जब यह स्टार्टअप पहुंचा तो लोग हैरान हो गए..  

Abhay Sharma | Apr 27, 2026, 08:08 PM IST

1.Anirban Bhattacharya और Pallab Ghosh की कहानी

Anirban Bhattacharya और Pallab Ghosh की कहानी
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Anirban Bhattacharya और Pallab Ghosh ने साथ मिलकर गप्पू नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया,जो आसान और अनोखे म्यूजिक इंस्ट्रुमेंट बनाता है. इसमें जैम बॉक्स, काहुन, बॉन्गो जैसे इंस्ट्रुमेंट शामिल हैं. यह कंपनी ऐसे म्यूजिक इंस्ट्रुमेंट बनाती है, जिन्हें 10 सेकंड में सीखा जा सकता है.  (AI Image)

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2.अखबार बेचने वाले ने शुरू किया अपना बिजनेस

अखबार बेचने वाले ने शुरू किया अपना बिजनेस
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घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था. वह घर-घर जाकर न्यूज पेपर डाला करते थे. अनिर्बान के पिता गिटार बनाते और बेचते थे, लेकिन उन्हें अपने काम का सही क्रेडिट नहीं मिला. तभी अनिर्बान ने म्यूजिक में कुछ बड़ा करने का फैसला लिया और गप्पू की शुरुआत की. 

3.छोटी उम्र में बड़ा कदम

छोटी उम्र में बड़ा कदम
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बता दें कि 21 साल की उम्र में अनिर्बान ने खुद से काहुन बनाना शुरू किया है, वहीं पल्लब ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग सीखी और 2022 में दोनों ने मिलकर गप्पू को एक बिजनेस में बदल दिया. गप्पू की कमाई हर साल बढ़ती गई और 2022-23 में 31 लाख, 2023-24 में 39 लाख और 2024-25 में 52 लाख रुपये का रेवेन्यू कमा लिया. मौजूदा समय की बात करें तो अब 2025-26 में कंपनी 3 करोड़ रुपये का लक्ष्य रख रही है.  

4.शार्क टैंक में क्या हुई थी डील

शार्क टैंक में क्या हुई थी डील
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शार्क टैंक में फाउंडर्स ने 30 लाख रुपये की फंडिंग मांगी, लेकिन ज्यादातर शार्क ने निवेश नहीं किया. लेकिन आखिर में Amit Jain ने 10 लाख निवेश और 20 लाख लोन का ऑफर दिया, जिसे फाउंडर्स ने स्वीकार कर लिया था. 

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5.जुनून, संघर्ष और परिवार से मिली प्रेरणा की कहानी

जुनून, संघर्ष और परिवार से मिली प्रेरणा की कहानी
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गप्पू की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप पिच नहीं, बल्कि जुनून, संघर्ष और परिवार से मिली प्रेरणा की असली मिसाल है. यह कहानी दिखाती है कि मेहनत और सही सोच से कोई भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है.  

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