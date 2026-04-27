अखबार बेचने वाले ने शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 3 करोड़ की कंपनी

3 . छोटी उम्र में बड़ा कदम

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बता दें कि 21 साल की उम्र में अनिर्बान ने खुद से काहुन बनाना शुरू किया है, वहीं पल्लब ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग सीखी और 2022 में दोनों ने मिलकर गप्पू को एक बिजनेस में बदल दिया. गप्पू की कमाई हर साल बढ़ती गई और 2022-23 में 31 लाख, 2023-24 में 39 लाख और 2024-25 में 52 लाख रुपये का रेवेन्यू कमा लिया. मौजूदा समय की बात करें तो अब 2025-26 में कंपनी 3 करोड़ रुपये का लक्ष्य रख रही है.