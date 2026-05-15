नौकरी छोड़कर 10 लाख में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 176 करोड़ की कंपनी

1 . नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस

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मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले अमित निगम का जन्म उस परिवार में हुआ था, जहां ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी करने वाले ही थे. उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से B.A. किया हुआ. उसके बाद अमित ने नोएडा से मार्केटिंग में पीजीडीएम का कोर्स किया था. हालांकि उन्हें हमेशा से कुछ बड़ा करने का सपना था और उन्होंने फिर नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट किया.

