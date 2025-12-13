FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: धर्मशाला में गेंदबाज बरपाएंगे कहर या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानें कैस है पिच रिपोर्ट

IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: धर्मशाला में गेंदबाज बरपाएंगे कहर या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानें कैस है पिच रिपोर्ट

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में जहरीली हुई हवा, GRAP-4 लागू; इन चीजों पर रहेगी सख्त पाबंदी

दिल्ली-NCR में जहरीली हुई हवा, GRAP-4 लागू; इन चीजों पर रहेगी सख्त पाबंदी

यूपी BJP के नए अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, ओबीसी चेहरे पर दांव, निर्विरोध चुने जाने की प्रबल संभावना

यूपी BJP के नए अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, ओबीसी चेहरे पर दांव, निर्विरोध चुने जाने की प्रबल संभावना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता

केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता

10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी

बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी

HomePhotos

बिजनेस

10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

हर एक कामयाब शख्स की कहानी के पीछे संघर्ष और कठिन रही है. कई बिजनेसमैन पहले नौकरी करते थे या जीरो से ही स्टार्ट करते थे. आज हम भी एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, जिसने जीरो से स्टार्ट किया था और आज 150 करोड़ की कंपनी बना दी है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 13, 2025, 08:40 PM IST

1.नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस

नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस
1

मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले अमित निगम ने एक कंपनी में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी जॉइन किया था. लेकिन फिर अपनी कड़ी मेहनत से 6 महीने में ही प्रोमोशन भी हासिल कर लिया. उसके बाद अमित ने  एस्कॉर्टेल मोबाइल कम्युनिकेशन, उषा और एयरटेल जैसी कंपनियों में भी काम किया. लेकिन फिर उन्होंने कुछ अपना काम करने की सोची और नौकरी छोड़ दी. 
 

Advertisement

2.2017 में शुरू किया था स्टार्टअप

2017 में शुरू किया था स्टार्टअप
2

अमित निगम ने साल 2017 में Bankit की नींव रखी थी. इस कंपनी के जरिए उनका मकसद सिर्फ मजदूरों और दिहाड़ी-मजदूरों तक आसान वित्तीय सेवाएं प्रदान करवाना था. ऐसे लोग बैंक सेवाओं से दूर थे और उनतक आसानी से ये सेवाएं पहुंचाना चाहते थे. 
 

3.10 लाख में रखी थी Bankit की नींव

10 लाख में रखी थी Bankit की नींव
3

अमित निगम ने साल 2017 में Bankit की नींव रख दी थी. अमित ने अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की जमा-पूंजी झोक दी थी और काफी बड़ा रिस्क लिया था. लेकिन उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उनकी कंपनी करोड़ों पहुंच गई. 
 

4.क्या करता है Bankit?

क्या करता है Bankit?
4

Bankit कंपनी अप्रवासी मजदूर तक बैंकों के सेवाएं प्रदान करवाता है. ये कंपनी लोगों को बैंक खाता खोलने, पैसे भेजने, बिलों का भुगतान करने और यहां तक कि बीमा की सुविधाएं प्रदान करती है. इसके अलावा  इस कंपनी में आरडी, एफडी और नए खाते भी खोले जाते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य

आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य
5

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमित निगम ने सिर्फ 10 लाख रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज उनकी कंपनी पूरे देश में फैली हुई है. उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 150 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो साल 2020-21 में सिर्फ 15 करोड़ था.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता
केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता
10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी
बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी
WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
UPI फ्रॉड से कैसे बचें? जानिए सुरक्षित लेनदेन के 5 आसान तरीके
UPI फ्रॉड से कैसे बचें? जानिए सुरक्षित लेनदेन के 5 आसान तरीके
MORE
Advertisement
धर्म
Good Luck Tips: खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त 
Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
Rashifal 12 December 2025: आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement