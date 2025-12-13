10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

1 . नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस

1

मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले अमित निगम ने एक कंपनी में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी जॉइन किया था. लेकिन फिर अपनी कड़ी मेहनत से 6 महीने में ही प्रोमोशन भी हासिल कर लिया. उसके बाद अमित ने एस्कॉर्टेल मोबाइल कम्युनिकेशन, उषा और एयरटेल जैसी कंपनियों में भी काम किया. लेकिन फिर उन्होंने कुछ अपना काम करने की सोची और नौकरी छोड़ दी.

