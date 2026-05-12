19 की उम्र में कॉलेज छोड़ा, 10 साल में 30 हजार करोड़ का मालिक बना ये लड़का!

3 . बिखरे हुए डेटा को दी नई पहचान

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AI मॉडल तभी तक स्मार्ट हैं, जब तक उनके पास उच्च गुणवत्ता वाला डेटा हो. समस्या यह थी कि इंटरनेट पर डेटा बिखरा हुआ और अव्यवस्थित था. वांग ने अपनी कंपनी Scale AI के जरिए डेटा लेबलिंग की नींव रखी. उन्होंने कच्चे डेटा को क्लीन करके उसे AI के समझने योग्य बनाया. उनकी रणनीति बहुत सटीक थी, उन्होंने अपना खुद का चैटबॉट बनाने के बजाय, उन कंपनियों को डेटा बेचना शुरू किया जो AI की जंग लड़ रही थीं. उन्होंने खुद को AI का इनेबलर बनाया.

