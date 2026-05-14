पहला बिजनेस डूबने के बाद दोबारा लिया रिस्क, आज बना दिया 150 करोड़ का साम्राज्य

1 . कभी करनी पड़ा था झाड़ू-पोंछा

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महाराष्ट्र के निलंगा गांव के रहने वाले Akash Rode का जन्म परिवार में हुआ था और उनके 7 भाई-बहन थे. हालांकि, वो सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ाई कर सके. घर के हालात काफी खराब था, जिसकी वजह से आकाश ने झाड़ू-पोंछा और जूते साफ किए, जिसके लिए उन्हें 800 रुपये सैलरी मिलती थी. लेकिन उन्हें कुछ बड़ा करना था, जिसके के लिए वो खूद का बिजनेस करना चाहते थे.

