3000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 1500 करोड़ की कंपनी

3 . फिर शुरू किया दूसरा कारोबार

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अजय सिंघल ने अपना पहला कारोबार बेचने के बाद साल 1982 में एक छोटे ऑफिस से अपने दूसरे कारोबार की शुरुआत की, जिसका नाम ओम लॉजिस्टिक्स है. अजय ने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हाथ आजमाया, जिसके लिए उन्होंने बुकिंग और बिलिंग से लेकर समय पर डिलीवरी तक कड़ी मेहनत की.फिर उन्होंने ट्रकों को मॉडीफाई भी किया. उस समय सर्विस प्रोवाइडर दिल्ली से मुंबई तक सामान पहुंचाने के 3000 रुपये लेते थे, लेकिन अजय ने सिर्फ1200 रुपये लिए. किराया कम होने के चलते उन्हें काफी फायदा हुआ.

