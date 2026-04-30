FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Tumbbad 2 Star Cast: 'तुम्बाड 2' की स्टार कास्ट हुई फाइनल; प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ, कौन बनेगा हस्तर की कहानी का हिस्सा?

Tumbbad 2 Star Cast: 'तुम्बाड 2' की स्टार कास्ट हुई फाइनल; प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ, कौन बनेगा हस्तर की कहानी का हिस्सा?

Aaj Ka Rashifal: कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा

कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा

'एक फॉर्मेट खेलने से लय पर असर...' पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने विराट कोहली-रोहित शर्मा को लेकर दिया बड़ा बयान

'एक फॉर्मेट खेलने से लय पर असर...' पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने विराट कोहली-रोहित शर्मा को लेकर दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
3000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 1500 करोड़ की कंपनी

3000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 1500 करोड़ की कंपनी

IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने ठोक दिए 37 सिक्स

IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने ठोक दिए 37 सिक्स

Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा पर अपनों दें ये शुभकामनाएं, तन और मन के मिट जाएंगे सारे गिले-शिकवे और लाइफ होगी रिसेट

बुद्ध पूर्णिमा पर अपनों दें ये शुभकामनाएं, मनभेद से लेकर मतभेद तक मिटेंगें दूर होंगे सारे गिले-शिकवे और लाइफ होगी रिसेट

HomePhotos

बिजनेस

3000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 1500 करोड़ की कंपनी

अक्सर लोग बिजनेस करते हैं और अगर वो चल पड़ता है, तो वो उसे ही आगे बढ़ाते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने अपना पहला कारोबार बेच दिया और दोबारा बिजनेस किया. फिर उसे करोड़ों का साम्राज्य बना दिया. इस कहानी से आप प्रेरणा ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 30, 2026, 11:30 PM IST

1.3000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस?

3000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस?
1

हरियाणा के रहने वाले  Ajay Singhal ने अपनी पढ़ाई रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज से प्री-इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया. फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ-साथ अपने चाचा के साथ मिलकर दिल्ली में रेडियो के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री खोली. उन्होंने अपनी ये फैक्ट्री 3000 रुपये में खोली थी, जो करीब 4 साल तक चली.
 

Advertisement

2.बेच दिया अपना पहला बिजनेस

बेच दिया अपना पहला बिजनेस
2

अजय सिंघल ने रेडियो के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री को 20 गुना से ज्यादा के मुनाफे में बेच दी थी. उन्होंने अपना पहला कारोबार 60,000 रुपये में बेचा था. उस समय ये एक बड़ी रकम हुआ करती थी. इस कारोबार के बाद भी वो रुके नहीं, बल्कि नया बिजनेस शुरू कर दिया था. 
 

3.फिर शुरू किया दूसरा कारोबार

फिर शुरू किया दूसरा कारोबार
3

अजय सिंघल ने अपना पहला कारोबार बेचने के बाद साल 1982 में एक छोटे ऑफिस से अपने दूसरे कारोबार की शुरुआत की, जिसका नाम ओम लॉजिस्टिक्स है. अजय ने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हाथ आजमाया, जिसके लिए उन्होंने बुकिंग और बिलिंग से लेकर समय पर डिलीवरी तक कड़ी मेहनत की.फिर उन्होंने ट्रकों को मॉडीफाई भी किया. उस समय सर्विस प्रोवाइडर दिल्ली से मुंबई तक सामान पहुंचाने के 3000 रुपये लेते थे, लेकिन अजय ने सिर्फ1200 रुपये लिए. किराया कम होने के चलते उन्हें काफी फायदा हुआ.  
 

4.कंपनी के पास आज हैं 6000 से ज्यादा ट्रक

कंपनी के पास आज हैं 6000 से ज्यादा ट्रक
4

अजय सिंघल ने इस कारोबार के लिए कड़ी मेहनत की और फिर आज उसे करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. ओम लॉजिस्टिक्स के पास 6000 से भी ज्यादा ट्रक हैं. इतना ही नहीं, अजय की इस कंपनी में आज 5000 से ज्यादा लोग काम भी करते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दिया करोड़ों का बिजनेस

आज बना दिया करोड़ों का बिजनेस
5

भले ही अजय सिंघल ने अपना पहला बिजनेस बेच दिया था. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज उनकी कंपनी ओम लॉजिस्टिक्स का टर्नओवर 1500 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
3000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 1500 करोड़ की कंपनी
3000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 1500 करोड़ की कंपनी
IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने ठोक दिए 37 सिक्स
IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने ठोक दिए 37 सिक्स
Buddha Purnima 2026 Wishes: बुद्ध पूर्णिमा पर अपनों दें ये शुभकामनाएं, तन और मन के मिट जाएंगे सारे गिले-शिकवे और लाइफ होगी रिसेट
बुद्ध पूर्णिमा पर अपनों दें ये शुभकामनाएं, मनभेद से लेकर मतभेद तक मिटेंगें दूर होंगे सारे गिले-शिकवे और लाइफ होगी रिसेट
बैंक से 50000 का लोन लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 8 करोड़ का कारोबार
बैंक से 50000 का लोन लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 8 करोड़ का कारोबार
भारत के वो मैथमेटिशियन जिन्होंने Ghost Number से दुनिया को किया हैरान, कितना भी कैलकुलेट करो आखिर में मिलेगी वही संख्या
भारत के वो मैथमेटिशियन जिन्होंने Ghost Number से दुनिया को किया हैरान, कितना भी कैलकुलेट करो आखिर में मिलेगी वही संख्या
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
Hast Rekha: हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
Ganesh Stotra Path: जीवन की परेशानी और संकटों से बचाएगा संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रोज पाठ करने से बनेगा दिव्य सुरक्षा कवच
जीवन की परेशानी और संकटों से बचाएगा संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रोज पाठ करने से बनेगा दिव्य सुरक्षा कवच
Numerology: लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं इन मूलांक के लोग, आपके आस-पास तो नहीं कोई ऐसा?
Numerology: लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं इन मूलांक के लोग, आपके आस-पास तो नहीं कोई ऐसा?
Horoscope 29 April 2026: सिंह और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement