5 लाख का उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 3 करोड़ की कंपनी

2 . 5 लाख का उधार लेकर शुरू किया बिजनेस

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अब्दुल रईस ने फल बेचने का बिजनेस किया था, जो बरसात के मौसम की वजह से परेशानी आती थी. उनका बिजनेस कई बार ठप भी पड़ा है. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा मेहनत करते रहे. फिर रईस ने 5 लाख रुपये का लोन लिया और फिर उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई. उनका ये रिस्क उनके काम आया और उनका बिजनेस चल पड़ा.

(Photo Credit-AI)

