1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Jan 15, 2026, 05:32 PM IST
1.1 करोड़ की नौकरी पर मारी लात
यूपी के लखनऊ की रहने वाली आरोही सूर्या ने भारत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद दुबई चली गईं. हालांकि आरोही ने दुबई में एमबीए की पढ़ाई की और वहीं एक अच्छी कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया. उन्होंने दुबई में करोड़ों की नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू किया था.
2.पहले बेच दिया था स्टार्टअप
नौकरी करते हुए आरोही सूर्या ने दुबई में ही अपना स्टार्टअप शुरू किया था. आरोही ने यल्ला नाम से अपना कारोबार शुरू किया था. लेकिन साल 2022 में वो भारत लौट आईं और अपना स्टार्टअप उन्होंने बेच दिया.
3.मां की बीमारी से आया आइडिया?
साल 2022 में आरोही भारत लौट आईं और फिर उन्हें पता लगा कि उनकी मां को डायबिटीज था. डॉक्टर ने उनकी मां को दूध और दूध से बने सभी प्रोडक्ट खाने से मना कर दिया था. इसी वजह से आरोही को आइडिया आया और उन्होंने अपना बिजनेस खोला.
4.इस चीज का खोला बिजनेस
आरोही सूर्या ने अपनी मां की बीमारी को देखते हुए ओट मिल्क यानी जैई से दूध बनाने का फैसला लिया. करीब 10 महीने तक सही रेसिपी बनाने में लगे. फिर उन्होंने 2023 में अपना स्टार्टअप शुरू किया और अपने बिजनेस का नाम डांसिंग काऊ रखा.
5.आज है करोड़ों का टर्नओवर
आरोही सूर्या की कंपनी डांसिंग काऊ ने सोशल मीडिया पर मार्केटिंग की, जिससे उसे काफी प्रभावित हुई और लोगों ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया. आज उनकी कंपनी की सालाना कमाई 2 करोड़ रुपये है.