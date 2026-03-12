पिता के निधन के बाद 14 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 333 करोड़ का कारोबार

4 . फिर बदली भास्कर की किस्मत

पहला बिजनेस ठप होने के बाद भी भास्कर ने हार नहीं मानी. भास्कर ने 1939 में चितले ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नींव रखी. उन्होंने अपनी पहली दुकान पुणे में खोला था, जिसका नाम चितले बंधु मिठाईवाले है. फिर 1976 में उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई. उनकी बनाई गई गुजराती नमकीन धीरे-धीरे सभी को पसंद आने लगी.

