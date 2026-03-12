FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

बिजनेस

पिता के निधन के बाद 14 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 333 करोड़ का कारोबार

बचपन में अगर पिता का साया सिर से उठ जाए, तो उसके लिए ये दुनिया किसी नरक से कम नहीं होती. आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, जिसने सिर्प 14 साल की उम्र में पिता को खोया, लेकिन कभी हार नहीं मानी और अपना बिजनेस किया और उसे करोड़ों तक पहुंचा दिया.

मोहम्मद साबिर | Mar 12, 2026, 11:26 PM IST

1.14 साल की उम्र में पिता को खोया

14 साल की उम्र में पिता को खोया
1

भास्कर गणेश चितले ने महज 14 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था. लोग उन्हें प्यार से बाबासाहेब कहते थे. उनका जन्म एक जमीनदार परिवार में हुआ था. लेकिन पिता के निधन के बाद उन्हें पढ़ाई-लिखाई छोड़नी पड़ी और मां का साथ देना पड़ा. 
 

2.महामारी ने भास्कर ने सबकुछ लिया छीन

महामारी ने भास्कर ने सबकुछ लिया छीन
2

1918 में स्पैनिश फ्लू जैसी महामारी फैल गई थी, जिसके बाद भास्कर को काफी संघर्ष करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें सातारा जिले के सूखाग्रस्त गांव लिंबगांव में खेती मजदूरी करनी पड़ी. लेकिन इस मजदूरी ने उनका घर नहीं चल सका, तो उन्होंने दूसरा काम करनी की ठान ली. 
 

3.एक बिजनेस हुआ ठप

एक बिजनेस हुआ ठप
3

भास्कर ने भिलवड़ी में एक डेयरी का बिजनेस किया. लेकिन ये बिजनेस उनके रास नहीं आया और ये डेयरी बुरी तरह ठप पड़ गई. किसी बिमारी के कारण उनके मवेशी मरने लगे थे और उनका कारोबार फ्लॉप हो गया. 
 

4.फिर बदली भास्कर की किस्मत

फिर बदली भास्कर की किस्मत
4

पहला बिजनेस ठप होने के बाद भी भास्कर ने हार नहीं मानी. भास्कर ने 1939 में चितले ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नींव रखी. उन्होंने अपनी पहली दुकान पुणे में खोला था, जिसका नाम चितले बंधु मिठाईवाले है. फिर 1976 में उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई. उनकी बनाई गई गुजराती नमकीन धीरे-धीरे सभी को पसंद आने लगी. 
 

5.आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
5

भास्कर गणेश चितले की कंपनी चितले बंधु आज करोड़ों रुपये का कारोबार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चितले बंधु का टर्नओवर 333 करोड़ रुपये है. भास्कर के इस ब्रांड में नमकीन, मिठाई, हेल्दी स्नैक्स और डेयरी समेत 35 से ज्यादा आउटलेट्स भी है. 
 

