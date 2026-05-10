घर बैठे सिर्फ 10 हजार में शुरू कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, हर महीने होगी तगड़ी कमाई!

1 . माइक्रो-एंटरप्रेन्योरशिप का चलन बढ़ा

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आज के दौर में बिजनेस शुरू करने का मतलब केवल बड़ी फैक्ट्रियां या आलीशान ऑफिस नहीं रह गया है. बदलते समय के साथ माइक्रो-एंटरप्रेन्योरशिप का चलन बढ़ा है. छोटे निवेश वाले बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें जोखिम बहुत कम होता है. जब आप मात्र 10,000 रुपये से शुरुआत करते हैं, तो आर्थिक नुकसान का डर लगभग खत्म हो जाता है और आपका पूरा ध्यान केवल विकास पर रहता है.