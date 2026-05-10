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घर बैठे सिर्फ 10 हजार में शुरू कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, हर महीने होगी तगड़ी कमाई!

घर बैठे सिर्फ 10 हजार में शुरू कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, हर महीने होगी तगड़ी कमाई!

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बिजनेस

घर बैठे सिर्फ 10 हजार में शुरू कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, हर महीने होगी तगड़ी कमाई!

आज के दौर में हर कोई आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन अक्सर पूंजी की कमी आड़े आ जाती है. क्या आप जानते हैं कि सफल उद्यमी बनने के लिए लाखों की नहीं, बल्कि सही दिशा और मात्र ₹10,000 के शुरुआती निवेश की जरूरत होती है?

Gaurav Barar | May 10, 2026, 10:48 AM IST

1.माइक्रो-एंटरप्रेन्योरशिप का चलन बढ़ा

माइक्रो-एंटरप्रेन्योरशिप का चलन बढ़ा
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आज के दौर में बिजनेस शुरू करने का मतलब केवल बड़ी फैक्ट्रियां या आलीशान ऑफिस नहीं रह गया है. बदलते समय के साथ माइक्रो-एंटरप्रेन्योरशिप का चलन बढ़ा है. छोटे निवेश वाले बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें जोखिम बहुत कम होता है. जब आप मात्र 10,000 रुपये से शुरुआत करते हैं, तो आर्थिक नुकसान का डर लगभग खत्म हो जाता है और आपका पूरा ध्यान केवल विकास पर रहता है. 

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2.ये हैं 10 हजार से कम के निवेश वाले 5 बिजनेस आइडियाज

ये हैं 10 हजार से कम के निवेश वाले 5 बिजनेस आइडियाज
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ये बिजनेस भारी मशीनों के बजाय आपके व्यक्तिगत कौशल और आपकी मेहनत पर टिके होते हैं. यहां ऐसे 5 बिजनेस आइडियाज दिए गए हैं जिन्हें आप आज ही अपने घर से शुरू कर सकते हैं.

3.होम ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग

होम ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग
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अगर आप किसी विषय, जैसे गणित, अंग्रेजी या संगीत, में माहिर हैं, तो यह सबसे कम निवेश वाला काम है. आपको बस एक छोटे व्हाइटबोर्ड, कुछ मार्कर और बैठने की जगह की जरूरत है. आप अपने पड़ोस के बच्चों से शुरू कर सकते हैं. धीरे-धीरे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के छात्रों को पढ़ा सकते हैं. इसमें आपकी नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है.

4.टिफिन सर्विस- होम-मेड फूड

टिफिन सर्विस- होम-मेड फूड
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आजकल शहरों में ऑफिस जाने वाले युवाओं और छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, जो घर के खाने को तरसते हैं. अगर आपके हाथ के खाने में स्वाद और शुद्धता है, तो अपनी रसोई को ही बिजनेस सेंटर बना लें. 10,000 रुपये में आप जरूरी बर्तन, राशन और शुरुआती मार्केटिंग का खर्च उठा सकते हैं. घर जैसा स्वाद और 'हाइजीन आपकी सफलता की कुंजी होगी.

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5.बुटीक और टेलरिंग शॉप

बुटीक और टेलरिंग शॉप
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फैशन का दौर कभी खत्म नहीं होता. अगर आपको सिलाई-कढ़ाई का शौक है, तो एक अच्छी सिलाई मशीन और बुनियादी धागे-बटन के साथ आप घर के एक कोने से बुटीक शुरू कर सकते हैं. आप साधारण सिलाई से लेकर कस्टमाइज्ड डिजाइनिंग तक के लिए चार्ज कर सकते हैं. अपने बनाए हुए डिजाइन्स को इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर शेयर करके आप आसानी से ग्राहक ढूंढ सकते हैं.

6.कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट

कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट
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हाथ से बनी चीजों की डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है क्योंकि उनमें एक व्यक्तिगत जुड़ाव होता है. आप हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड्स, होम-मेड चॉकलेट्स, खुशबूदार मोमबत्तियां या फोटो फ्रेम बना सकते हैं. इन्हें आप लोकल गिफ्ट शॉप्स पर सप्लाई कर सकते हैं या खुद का ई-कॉमर्स पेज बनाकर ऑनलाइन बेच सकते हैं. यह आपकी रचनात्मकता को निखारने के साथ-साथ अच्छी कमाई का जरिया भी बनता है.

7.घरेलू अचार और पापड़ का बिजनेस

घरेलू अचार और पापड़ का बिजनेस
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भारतीय खाने की थाली अचार और पापड़ के बिना अधूरी है. बाजार में मिलने वाले ब्रांडेड अचारों में अक्सर केमिकल होते हैं. ऐसे में आप पारंपरिक तरीके से शुद्ध अचार और पापड़ बनाकर अपनी पहचान बना सकते हैं. छोटी पैकिंग से शुरुआत करें और स्थानीय किराना दुकानों या प्रदर्शनियों में अपने सैम्पल दें. एक बार स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया, तो इसकी डिमांड संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. 
 

8.इन छोटे आइडियाज से बना सकते हैं बड़ी ब्रांड

इन छोटे आइडियाज से बना सकते हैं बड़ी ब्रांड
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किसी भी बड़े साम्राज्य की शुरुआत छोटे कदम से ही होती है. 10,000 रुपये का यह निवेश दरअसल आपकी आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है. इन बिजनेस में सबसे जरूरी है आपका धैर्य और ग्राहकों का भरोसा जीतना. यदि आप अपनी सर्विस में क्वालिटी बनाए रखते हैं, तो ये छोटे आइडियाज भविष्य में एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं.

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