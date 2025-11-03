कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम, तेजी से बढ़ रही इन 5 बिजनेस की डिमांड; आप भी कर सकते हैं ट्राई

डीएनए मनी
रईश खान | Nov 03, 2025, 11:05 PM IST
1.अचार (Pickle)
अचार अचार हर खाने का स्वाद दोगुना कर देता है. भारत ही नहीं देश-विदेश में भी अचार को काफी पसंद किया जाता है. इसका बिजनेस मात्र 10,000 से 20,000 रुपये की पूंजी लगाकर शुरू किया जा सकता है. इसके लिए FSSAI लाइसेंस लेना होगा, जिसको ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है. खास बात यह है कि इस बिजनेस को आप घर में ही शुरू कर सकते हैं.
2.पोल्ट्री फार्म
कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पोल्ट्री फार्म का बिजनेस भी बेहतर माना जाता है. इसकी डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. भारत में अंडे के साथ चिकन की खपत भी बढ़ रही है. 500 से 1000 ब्रॉयलर मुर्गियों से पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ ऐसी जगह चुननी होगी, जहां पर्याप्त खुली हवा, रोशनी और साफ-सफाई की सुविधा हो.
3.झाड़ू (Broom)
घर हो या दुकान साफ सफाई के लिए झाड़ू की हर किसी को जरूरत होती है. यह बिजनेस देखने में छोटा लगेगा लेकिन इसमें मुनाफा डबल होता है. एक झाड़ू को बनाने में 10 से 15 रुपये की लागत आती है, लेकिन यही बाजार में 25 से 30 रुपये में आसानी से बिक जाता है.
4.ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स
बढ़ती बीमारियों की वजह से लोग केमिकल फ्री सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं. ऑर्गेनिंक दाल, गुड़, मसाले, तेल या स्किन केयर प्रोडक्ट्स तैयार करके बेच सकते हैं. मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लोग मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं.
5.मोबाइल एक्सेसरीज
मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस मात्र 80 हजार से 1 लाख रुपये की लागत से शुरू किया जा सकता है. इसमें आपको 50–100 वर्ग फुट की दुकान की जरूरत होगी. मोबाइल कवर, चार्जर, ईयरफोन दिल्ली के बड़े बाजारों में थोक के भाव आसानी से मिल जाते हैं.