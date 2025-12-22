नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली मोबाइल बनाने वाला गिरोह पकड़ा, 4 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों से 512 स्मार्ट फोन भी बरामद | यूपीः बच्चों की जान लेने वाले कोडिन कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद, एटा में 4 तस्कर गिरफ्तार | पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की शुरुआत, हिमाचल, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हुई बर्फबारी
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Dec 22, 2025, 09:12 PM IST
1.सिर्फ 25000 से शुरू करे अपना बिजनेस
अगर आप अच्छा खाना बना लेते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए ही है. हम बात कर रहे हैं Tiffin Service की. मुबई में ये बिजनेस डब्बावाला के नाम से चल रहा है, जो लाखों की कमाई करता है. ऐसे में आप भी सिर्फ 25000 हजार रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और नौकरी से छुटकारा पा सकते हैं.
2.इन शहरों में कर सकते हैं ये बिजनेस
अगर आप टिफिन बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आप इसे किसी भी शहर से शुरू कर सकते हैं. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, नोएडा में स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले लोग, जो अकेले रहते हैं, उन्हें आपका खाना पसंत आता है, ये आपके रेगुलर ग्राहक बन सकते हैं.
3.कैसे शुरू करें टिफिन सर्विस का बिजनेस?
आप टिफिन सर्विस का बिजनेस अपने घर पर ही शुरू कर सकते हैं. आपको इस बिजनेस के लिए चूल्हे और बर्तनों का इंतजाम करना ही होगा. हालांकि खाना बनाने के लिए आप शुरूआत में एक से दो लोगों को काम पर रख सकते हैं.
4.टिफिन सर्विस के बिजनेस में कैसे करें खर्च?
टिफिन सर्विस के लिए आपको 25000 हजार रुपये की पूंजी खर्च करनी पड़ सकती है. इसके लिए आपको करीब 12 से 14 हजार रुपये के बर्तन वगैरह लाने होंगे. राशन-पानी के लिए करीब 8 हजार रुपये लगेंगे. वहीं 4000 रुपये में आप एक टाइम के लिए खाना बनाने वाले रसोइये को रख सकते हैं. ऐसे में करीब 25 हजार रुपये में ये बिजनेस शुरू हो जाएगा.
5.कैसे और कहां दे सकते हैं सर्विस?
टिफिन सर्विस के लिए आप शुरुआत दौर में किसी पीजी में संपर्क कर सकते हैं. आपको ध्यान रखना होगा कि उन पीजी में कॉन्ट्रैक्ट करें, जहां खाना नहीं मिलता हो. इसके अलावा ऑफिस के कर्मचारियों, कोचिंग सेंटर्स के छात्रों, कंपीटिटिव एग्जाम्स समेत अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. हालांकि सस्ते में अपने सर्विस का प्रचार भी कर सकते हैं, जैसे पर्चा बनवाकर गली-मौहल्ला और ऑफिसों के बाहर लगवा सकते हैं.