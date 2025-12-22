नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई

5 . कैसे और कहां दे सकते हैं सर्विस?

टिफिन सर्विस के लिए आप शुरुआत दौर में किसी पीजी में संपर्क कर सकते हैं. आपको ध्यान रखना होगा कि उन पीजी में कॉन्ट्रैक्ट करें, जहां खाना नहीं मिलता हो. इसके अलावा ऑफिस के कर्मचारियों, कोचिंग सेंटर्स के छात्रों, कंपीटिटिव एग्‍जाम्‍स समेत अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. हालांकि सस्ते में अपने सर्विस का प्रचार भी कर सकते हैं, जैसे पर्चा बनवाकर गली-मौहल्ला और ऑफिसों के बाहर लगवा सकते हैं.

