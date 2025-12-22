FacebookTwitterYoutubeInstagram
Weak Bones: सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, कमजोर हड्डियों के पीछे इस विटामिन की कमी भी है जिम्मेदार

आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Good News: वैज्ञानिकों ने खोजा प्लेसेंटा एजिंग का राज, क्या इससे कम होगा स्टिलबर्थ का जोखिम?

Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश

नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई

EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

बिजनेस

नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई

अगर आप अपनी नौकरी से परेशान हो गए हैं और अपना स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए एक बेस्ट बिजनेस लेकर आए हैं, जो आप अपने घर में ही खोल सकते हैं. सिर्फ 25000 हजार रुपये से शुरू और हर महीने की लाखों की कमाई कर सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 22, 2025, 09:12 PM IST

1.सिर्फ 25000 से शुरू करे अपना बिजनेस

सिर्फ 25000 से शुरू करे अपना बिजनेस
1

अगर आप अच्छा खाना बना लेते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए ही है. हम बात कर रहे हैं Tiffin Service की. मुबई में ये बिजनेस डब्बावाला के नाम से चल रहा है, जो लाखों की कमाई करता है. ऐसे में आप भी सिर्फ 25000 हजार रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और नौकरी से छुटकारा पा सकते हैं. 
 

2.इन शहरों में कर सकते हैं ये बिजनेस

इन शहरों में कर सकते हैं ये बिजनेस
2

अगर आप टिफिन बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आप इसे किसी भी शहर से शुरू कर सकते हैं. दिल्‍ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, नोएडा में स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले लोग, जो अकेले रहते हैं, उन्हें आपका खाना पसंत आता है, ये आपके रेगुलर ग्राहक बन सकते हैं.
 

3.कैसे शुरू करें टिफिन सर्विस का बिजनेस?

कैसे शुरू करें टिफिन सर्विस का बिजनेस?
3

आप टिफिन सर्विस का बिजनेस अपने घर पर ही शुरू कर सकते हैं. आपको इस बिजनेस के लिए चूल्‍हे और बर्तनों का इंतजाम करना ही होगा. हालांकि खाना बनाने के लिए आप शुरूआत में एक  से दो लोगों को काम पर रख सकते हैं.
 

4.टिफिन सर्विस के बिजनेस में कैसे करें खर्च?

टिफिन सर्विस के बिजनेस में कैसे करें खर्च?
4

टिफिन सर्विस के लिए आपको 25000 हजार रुपये की पूंजी खर्च करनी पड़ सकती है. इसके लिए आपको करीब 12 से 14 हजार रुपये के बर्तन वगैरह लाने होंगे. राशन-पानी के लिए करीब 8 हजार रुपये लगेंगे. वहीं 4000 रुपये में आप एक टाइम के लिए खाना बनाने वाले रसोइये को रख सकते हैं. ऐसे में करीब 25 हजार रुपये में ये बिजनेस शुरू हो जाएगा. 
 

5.कैसे और कहां दे सकते हैं सर्विस?

कैसे और कहां दे सकते हैं सर्विस?
5

टिफिन सर्विस के लिए आप शुरुआत दौर में किसी पीजी में संपर्क कर सकते हैं. आपको ध्यान रखना होगा कि उन पीजी में कॉन्ट्रैक्ट करें, जहां खाना नहीं मिलता हो. इसके अलावा ऑफिस के कर्मचारियों, कोचिंग सेंटर्स के छात्रों, कंपीटिटिव एग्‍जाम्‍स समेत अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. हालांकि सस्ते में अपने सर्विस का प्रचार भी कर सकते हैं, जैसे पर्चा बनवाकर गली-मौहल्ला और ऑफिसों के बाहर लगवा सकते हैं. 
 

