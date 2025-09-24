ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

5 . डिटर्जेंट से आगे बढ़ना

आरएसपीएल समूह सिर्फ डिटर्जेंट तक ही सीमित नहीं है बल्कि मुरली धर के बड़े बेटे मनोज ज्ञानचंदानी ने डेयरी और फुटवियर बनाने में ग्रुप के विस्तार का नेतृत्व किया है. साल 1995 में ग्रुप ने लीयान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की जो लोकप्रिय रेड चीफ फुटवियर श्रृंखला का उत्पादन करती है. यह उद्यम करोड़ों में वार्षिक कारोबार के साथ एक मज़बूत व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है जिससे ग्रुप के रेवेन्यू सोर्स में और विविधता आई है.