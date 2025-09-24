FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election 2025: पटना में शुरू हुई CWC की बैठक, मोदी-ट्रंप की दोस्ती से लेकर वोट चोरी तक... खड़गे ने उठाए कई गंभीर सवाल

महंगे क्लीनर छोड़िए! मात्र 10 रुपये में साफ करें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी दागों का होगा सफाया

कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान

Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...

Delhi Metro News: Reels बनाने वालों की अब खैर नहीं! दिल्ली मेट्रो में लगाए ठुमके तो देना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना

Zomato–Swiggy का डिलीवरी चार्ज होगा जीरो? इस महिला ने ढूंढ निकाली ऑनलाइन खाना मंगवाने की धांसू ट्रिक

Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

Big Billion Day में कहीं आप न खरीद लें ऐसे स्मार्टफोन! पैसे खर्च करने से पहले जान लीजिए 5 जरूरी बातें

कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: पटना में शुरू हुई CWC की बैठक, मोदी-ट्रंप की दोस्ती से लेकर वोट चोरी तक... खड़गे ने उठाए कई गंभीर सवाल

Bihar Election 2025: पटना में शुरू हुई CWC की बैठक, मोदी-ट्रंप की दोस्ती से लेकर वोट चोरी तक... खड़गे ने उठाए कई गंभीर सवाल

महंगे क्लीनर छोड़िए! मात्र 10 रुपये में साफ करें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी दागों का होगा सफाया

महंगे क्लीनर छोड़िए! मात्र 10 रुपये में साफ करें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी दागों का होगा सफाया

Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...

Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान

कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान

Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व

ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

HomePhotos

डीएनए मनी

ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

आज हम आपको आरएसपीएल ग्रुप के चेयरमैन मुरलीधर ज्ञानचंदानी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने घड़ी डिटरजेंट को घर-घर पहुंचाया और अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया...

जया पाण्डेय | Sep 24, 2025, 10:48 AM IST

1.कौन हैं मुरलीधर ज्ञानचंदानी?

कौन हैं मुरलीधर ज्ञानचंदानी?
1

मुरलीधर ज्ञानचंदानी ने अपने भाई बिमल कुमार ज्ञानचंदानी के साथ मिलकर आरएसपीएल ग्रुप को कानपुर की एक साधारण सी नींव से लेकर भारत के फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्र में अग्रणी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. उनके पिता दयालदास ज्ञानचंदानी ने एक छोटा सा साबुन व्यवसाय शुरू किया था जो आज अरबों का बिजनेस बन गया है.

Advertisement

2.घर-घर में जाना-माना नाम है घड़ी डिटर्जेंट

घर-घर में जाना-माना नाम है घड़ी डिटर्जेंट
2

आरएसपीएल समूह की सफलता का मूल आधार कंपनी के प्रमुख ब्रांड रोहित सर्फेक्टेंट्स के अंतर्गत निर्मित घड़ी डिटर्जेंट है. फोर्ब्स के अनुसार घड़ी पूरे भारत में एक जाना-माना नाम बन गया है और इसने देश में दूसरा सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड होने का गौरव हासिल कर लिया है, जो यूनिलीवर के व्हील के ठीक पीछे है.

3.इन वजहों से लोगों की पसंद बन गया घड़ी डिटर्जेंट

इन वजहों से लोगों की पसंद बन गया घड़ी डिटर्जेंट
3

घड़ी को इसकी किफायती कीमत और सफाई की प्रभावशीलता ने अलग बनाया है. इसी की वजह से इसे डिटर्जेंट क्षेत्र में 20 प्रतिशत बाज़ार हिस्सेदारी मिली है. इसने न केवल बिजनेस के मुनाफे को बढ़ाया बल्कि ब्रांड को भारतीय बाज़ार में मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए एक चुनौती के तौर पर स्थापित किया.

4.कंपनी में परिवार के मेंबर्स की हैं अलग-अलग भूमिकाएं

कंपनी में परिवार के मेंबर्स की हैं अलग-अलग भूमिकाएं
4

यह कंपनी अभी भी पूरी तरह से एक पारिवारिक उद्यम है. रोज़मर्रा के कामकाज का नेतृत्व मुरली धर और बिमल कुमार ज्ञानचंदानी करते हैं, जबकि अगली पीढ़ी प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाती है. बिमल और मुरली के बेटे आरएसपीएल ग्रुप के बिजनेस के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं.

TRENDING NOW

5.डिटर्जेंट से आगे बढ़ना

डिटर्जेंट से आगे बढ़ना
5

आरएसपीएल समूह सिर्फ डिटर्जेंट तक ही सीमित नहीं है बल्कि मुरली धर के बड़े बेटे मनोज ज्ञानचंदानी ने डेयरी और फुटवियर बनाने में ग्रुप के विस्तार का नेतृत्व किया है. साल 1995 में ग्रुप ने लीयान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की जो लोकप्रिय रेड चीफ फुटवियर श्रृंखला का उत्पादन करती है. यह उद्यम करोड़ों में वार्षिक कारोबार के साथ एक मज़बूत व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है जिससे ग्रुप के रेवेन्यू सोर्स में और विविधता आई है.

6.कितनी है मुरली धर ज्ञानचंदानी की नेटवर्थ?

कितनी है मुरली धर ज्ञानचंदानी की नेटवर्थ?
6

फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार अपनी स्ट्रैटजी और लगातार बढ़ोतरी के बदौलत मुरली धर और बिमल कुमार ज्ञानचंदानी की कुल संपत्ति 2018 तक 1.69 अरब रुपये तक पहुंच गई है. हालांकि दोनों भाईयों की नवीनतम संपत्ति का खुलासा नहीं हो पाया है.

7.पारिवारिक विरासत की कहानी है घड़ी की सफलता

पारिवारिक विरासत की कहानी है घड़ी की सफलता
7

ग्लिसरीन से साबुन बनाने से लेकर एक बहु-क्षेत्रीय उद्यम का नेतृत्व करने तक मुरली धर ज्ञानचंदानी की उद्यमशीलता की यात्रा लचीलेपन, रणनीति और पारिवारिक विरासत की कहानी है. घड़ी डिटर्जेंट को आधार बनाकर और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के साथ आरएसपीएल समूह भारत के गतिशील एफएमसीजी परिदृश्य में लगातार नए मानक बना रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Nutritional Deficiencies: आपकी नींद खराब कर सकती है शरीर में इन पौष्टिक तत्वों की कमी, तुरंत दें ध्यान
आपकी नींद खराब कर सकती है शरीर में इन पौष्टिक तत्वों की कमी, तुरंत दें ध्यान
IND vs AUS: गौतम गंभीर ने रिकी पोंटिंग की लगाई क्लास, विराट-रोहित से है कनेक्शन
IND vs AUS: गौतम गंभीर ने रिकी पोंटिंग की लगाई क्लास, विराट-रोहित से है कनेक्शन
Dev Uthani Ekadashi Upay: वैवाहिक जीवन में घुले जहर और नफरत को कम करना है तो देवउठनी एकादशी पर कर लें ये उपाय
कल देवउठनी एकादशी पर करें ये 4 उपाय, दूर होंगी वैवाहिक दिक्कतें और बढ़ेगा प्यार
Tulsi Vivah Katha: क्यों मिला था भगवान विष्णु को श्राप और क्यों करनी पड़ा तुलसी संग विवाह? पढ़ें ये कथा
क्यों मिला था भगवान विष्णु को श्राप और क्यों करनी पड़ा तुलसी संग विवाह? पढ़ें ये कथा
Champions Trophy 2025 में होगी Varun Chakravarthy की एंट्री? पूर्व दिग्गज ने BCCI को दे डाली चेतावनी
Champions Trophy 2025 में होगी Varun Chakravarthy की एंट्री? पूर्व दिग्गज ने BCCI को दे डाली चेतावनी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान
कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान
Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व
Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व
ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी
ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी
कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री
कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री
एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित
एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE