ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी

डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Sep 24, 2025, 10:48 AM IST
1.कौन हैं मुरलीधर ज्ञानचंदानी?
मुरलीधर ज्ञानचंदानी ने अपने भाई बिमल कुमार ज्ञानचंदानी के साथ मिलकर आरएसपीएल ग्रुप को कानपुर की एक साधारण सी नींव से लेकर भारत के फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्र में अग्रणी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. उनके पिता दयालदास ज्ञानचंदानी ने एक छोटा सा साबुन व्यवसाय शुरू किया था जो आज अरबों का बिजनेस बन गया है.
2.घर-घर में जाना-माना नाम है घड़ी डिटर्जेंट
आरएसपीएल समूह की सफलता का मूल आधार कंपनी के प्रमुख ब्रांड रोहित सर्फेक्टेंट्स के अंतर्गत निर्मित घड़ी डिटर्जेंट है. फोर्ब्स के अनुसार घड़ी पूरे भारत में एक जाना-माना नाम बन गया है और इसने देश में दूसरा सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड होने का गौरव हासिल कर लिया है, जो यूनिलीवर के व्हील के ठीक पीछे है.
3.इन वजहों से लोगों की पसंद बन गया घड़ी डिटर्जेंट
घड़ी को इसकी किफायती कीमत और सफाई की प्रभावशीलता ने अलग बनाया है. इसी की वजह से इसे डिटर्जेंट क्षेत्र में 20 प्रतिशत बाज़ार हिस्सेदारी मिली है. इसने न केवल बिजनेस के मुनाफे को बढ़ाया बल्कि ब्रांड को भारतीय बाज़ार में मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए एक चुनौती के तौर पर स्थापित किया.
4.कंपनी में परिवार के मेंबर्स की हैं अलग-अलग भूमिकाएं
यह कंपनी अभी भी पूरी तरह से एक पारिवारिक उद्यम है. रोज़मर्रा के कामकाज का नेतृत्व मुरली धर और बिमल कुमार ज्ञानचंदानी करते हैं, जबकि अगली पीढ़ी प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाती है. बिमल और मुरली के बेटे आरएसपीएल ग्रुप के बिजनेस के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं.
5.डिटर्जेंट से आगे बढ़ना
आरएसपीएल समूह सिर्फ डिटर्जेंट तक ही सीमित नहीं है बल्कि मुरली धर के बड़े बेटे मनोज ज्ञानचंदानी ने डेयरी और फुटवियर बनाने में ग्रुप के विस्तार का नेतृत्व किया है. साल 1995 में ग्रुप ने लीयान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की जो लोकप्रिय रेड चीफ फुटवियर श्रृंखला का उत्पादन करती है. यह उद्यम करोड़ों में वार्षिक कारोबार के साथ एक मज़बूत व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है जिससे ग्रुप के रेवेन्यू सोर्स में और विविधता आई है.
6.कितनी है मुरली धर ज्ञानचंदानी की नेटवर्थ?
फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार अपनी स्ट्रैटजी और लगातार बढ़ोतरी के बदौलत मुरली धर और बिमल कुमार ज्ञानचंदानी की कुल संपत्ति 2018 तक 1.69 अरब रुपये तक पहुंच गई है. हालांकि दोनों भाईयों की नवीनतम संपत्ति का खुलासा नहीं हो पाया है.
7.पारिवारिक विरासत की कहानी है घड़ी की सफलता
ग्लिसरीन से साबुन बनाने से लेकर एक बहु-क्षेत्रीय उद्यम का नेतृत्व करने तक मुरली धर ज्ञानचंदानी की उद्यमशीलता की यात्रा लचीलेपन, रणनीति और पारिवारिक विरासत की कहानी है. घड़ी डिटर्जेंट को आधार बनाकर और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के साथ आरएसपीएल समूह भारत के गतिशील एफएमसीजी परिदृश्य में लगातार नए मानक बना रहा है.
