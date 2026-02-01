"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा

6 . भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण कब और किसने दिया था?

फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह 11 बजे अपना भाषण शुरू किया. उन्होंने लगभग 2 घंटे 40 मिनट (160 मिनट) तक लगातार भाषण दिया. यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण था. ससे पहले का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था, जब 2019 में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट भाषण दिया था.