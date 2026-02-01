"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा

बिजनेस
Pragya Bharti | Feb 01, 2026, 11:48 AM IST
1.सदन में सन्नाटा और पक्ष-विपक्ष की चिंता
जैसे ही निर्मला सीतारमण रुकीं, सदन में सन्नाटा पसर गया. उनके पास बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य मंत्रियों ने तुरंत उन्हें सहारा दिया और बैठने का आग्रह किया. विपक्ष के सदस्यों ने भी चिंता जाहिर की. उन्हें तुरंत चीनी (Candy) और पानी दिया गया ताकि उनका एनर्जी लेवल बढ़ सके.
2. क्यों बिगड़ी थी तबीयत?
डॉक्टरों और सूत्रों के अनुसार, लगातार खड़े होकर करीब पौने तीन घंटे बोलने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर गिर गया था और अत्यधिक थकान के कारण वे आगे बोलने की स्थिति में नहीं थीं. हालांकि, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से बाकी के दो पन्नों को 'पढ़ा हुआ' मान लिया गया.
3.जज्बे को मिला सम्मान
भाषण अधूरा रहने के बावजूद, पूरे सदन ने मेजें थपथपाकर उनके जज्बे का सम्मान किया. उस दिन उन्होंने न केवल आर्थिक आंकड़े पेश किए, बल्कि एक वित्त मंत्री के रूप में अपनी अदम्य इच्छाशक्ति का परिचय भी दिया.
5.Budget History
भारत के संसदीय इतिहास में बजट पेश करना एक मैराथन प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन साल 2020 का बजट सत्र एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसे आज भी याद किया जाता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान अपना सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ा, लेकिन शारीरिक थकान के चलते उन्हें इसे अधूरा ही छोड़ना पड़ा.
6.भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण कब और किसने दिया था?
फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह 11 बजे अपना भाषण शुरू किया. उन्होंने लगभग 2 घंटे 40 मिनट (160 मिनट) तक लगातार भाषण दिया. यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण था. ससे पहले का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था, जब 2019 में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट भाषण दिया था.
7."मैं अब आगे नहीं पढ़ सकती..."
जब भाषण अपने अंतिम चरण में था और केवल दो पन्ने शेष थे, तब अचानक वित्त मंत्री की तबीयत बिगड़ने लगी. वे काफी थकी हुई दिख रही थीं, उनके माथे पर पसीना था और वे असहज महसूस कर रही थीं. उन्होंने सदन में बैठे सदस्यों की ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, "मैं अब आगे नहीं पढ़ सकती".