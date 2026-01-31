Budget 2026: कब, कहां और कैसे देखें लाइव केंद्रीय बजट? एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Jan 31, 2026, 04:08 PM IST
1.कब और कितने बजे पेश होगा यूनियन बजट?
रविवार 1 फरवरी 2026 सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सितारमण यूनियन बजत पेश करेंगी.
2.कहां लाइव देख सकते हैं यूनियन बजट?
यूनियन बजट 2026 को आप संसद टीवी और सरकारी चैनल दूरदर्शन पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा सरकार के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप लाइव देख पाएंगे.
3.कैसे डाउनलोड करें बजट डॉक्युमेंट्स?
अगर आप लाइव के साथ साथ बजट डेक्युमेंट्स भी देखना चाहते हैं, तो उसे भी आप आसानी से देख सकते हैं. आप बजट पेश होने के बाद केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल indiabudget.gov.in से बजट डेक्युमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं.
4.क्या इस रविवार को भी खुला रहेगा स्टॉक मार्केट?
आपको ये जानकार शायद हैरानी हो सकती है कि इस रविवार यानी 1 फरवरी को स्टॉक मार्केट खुला रहेगा. क्योंकि इसी दिन बजट पेश किया जाएगा, जिसकी वजह से छुट्टी के दिन भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुले रहेंगे. इसके अलावा ट्रेडिंग बी सामान्य दिनों की तरह ही चलेगी.
5.इस बजट में क्या होगा अहम?
केंद्रीय बजट 2026 में अहम सेक्टरों पर खास ध्यान दिया जाएगा. इसमें ऑटोमोबाइल, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा.