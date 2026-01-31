Budget 2026: कब, कहां और कैसे देखें लाइव केंद्रीय बजट? एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

4 . क्या इस रविवार को भी खुला रहेगा स्टॉक मार्केट?

आपको ये जानकार शायद हैरानी हो सकती है कि इस रविवार यानी 1 फरवरी को स्टॉक मार्केट खुला रहेगा. क्योंकि इसी दिन बजट पेश किया जाएगा, जिसकी वजह से छुट्टी के दिन भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुले रहेंगे. इसके अलावा ट्रेडिंग बी सामान्य दिनों की तरह ही चलेगी.

