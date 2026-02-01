Budget 2026: ब्रीफकेस से 'बहीखाता' और फिर एक 'टैब' में समाया पूरा लेखा-जोखा, जानें कैसे बदला भारतीय बजट का चेहरा

5 . ब्रीफकेस से 'बहीखाता' और फिर 'टैबलेट' तक का सफर

बजट के सबसे चर्चित बदलावों में से एक है 'बजट बॉक्स'. ब्रिटिश काल से ही बजट दस्तावेज को चमड़े के ब्रीफकेस में लाया जाता था.

साल 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़े में लिपटा 'बहीखाता' पेश कर भारतीय परंपरा को अपनाया.

साल 2021 में कोरोना काल के दौरान पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री अब डिजिटल टैबलेट (जो एक लाल कवर में होता है) के जरिए बजट भाषण पढ़ती हैं.