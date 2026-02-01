Budget 2026: ब्रीफकेस से 'बहीखाता' और फिर एक 'टैब' में समाया पूरा लेखा-जोखा, जानें कैसे बदला भारतीय बजट का चेहरा

NRI भी भारत में निवेश कर सकेंगे- वित्त मंत्री, सरकार खनिज कोरिडोर बनाएगी- वित्त मंत्री, जामनगर में WHO का केंद्र अपग्रेड होगा-वित्त मंत्री | मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा- वित्त मंत्री, देशभर में ODOP योजना लागू करेंगे- वित्त मंत्री, महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करेंगे- वित्त मंत्री, टीयर-2 और 3 शहरों का विकास होगा- वित्त मंत्री, वाराणसी से पटना के बीच फ्रेट कॉरिडोर बनेगा- वित्त मंत्री, शहर ही भारत के विकास के इंजन- वित्त मंत्री | जैविक दवाएं बनाने पर जोर देंगे-वित्त मंत्री, औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे-वित्त मंत्री, शुगर, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी- वित्त मंत्री, नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च करेंगे- वित्त मंत्री, दुनिया के बाजारों से जुड़ना लक्ष्य- वित्त मंत्री
Pragya Bharti | Feb 01, 2026, 08:27 AM IST
1.Budget 2026 Changes you need to know
भारत का केंद्रीय बजट केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश के आर्थिक और तकनीकी बदलावों की कहानी है. ब्रिटिश काल से शुरू हुआ यह सफर आज पूरी तरह 'डिजिटल' और 'स्वदेशी' हो चुका है. आइए जानते हैं बजट के इतिहास से जुड़े वे बड़े बदलाव जिन्होंने पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ दिया.
2.कब और किसने पेश किया था पहला बजट?
भारत में बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत 7 अप्रैल 1860 को हुई थी. ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था. आजादी के बाद, भारत का पहला स्वतंत्र बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया.
3. शाम 5 बजे से सुबह 11 बजे का बदलाव
आजादी के कई दशकों बाद तक बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर शाम 5 बजे पेश किया जाता था. यह ब्रिटिश परंपरा थी ताकि लंदन के समय के साथ तालमेल बिठाया जा सके. साल 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस रस्म को तोड़ा और बजट पेश करने का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया.
4.तारीखों में बदलाव: 28 फरवरी से 1 फरवरी
साल 2017 तक बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था. लेकिन मोदी सरकार ने इसे एक महीने पहले खिसकाने का फैसला किया. अब बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, ताकि नए वित्त वर्ष (1 अप्रैल) के शुरू होने से पहले विधायी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सके.
5.ब्रीफकेस से 'बहीखाता' और फिर 'टैबलेट' तक का सफर
बजट के सबसे चर्चित बदलावों में से एक है 'बजट बॉक्स'. ब्रिटिश काल से ही बजट दस्तावेज को चमड़े के ब्रीफकेस में लाया जाता था.
साल 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़े में लिपटा 'बहीखाता' पेश कर भारतीय परंपरा को अपनाया.
साल 2021 में कोरोना काल के दौरान पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री अब डिजिटल टैबलेट (जो एक लाल कवर में होता है) के जरिए बजट भाषण पढ़ती हैं.
6.सिर्फ अंग्रेजी से हिंदी तक
शुरुआत में बजट केवल अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाता था. साल 1955-56 के बजट से इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पेश करने की परंपरा शुरू हुई, जिससे यह आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो गया.
7.रेल बजट का आम बजट में विलय
92 सालों तक भारत में रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किए जाते थे. यह सिलसिला 1924 से शुरू हुआ था. साल 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया, जिससे बजट पेश करने की पूरी प्रक्रिया एकीकृत हो गई.
