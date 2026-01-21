Budget 2026: निर्मला सीतारमण की टीम के 6 अफसर, जिनके हाथों में होगा देश का आर्थिक खाका

1 . निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी

1

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने लगातार नौवें बजट के जरिए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताएं सामने रखेंगी. Budget 2026 ऐसे दौर में तैयार हो रहा है जब सरकार को राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण, वैश्विक मंदी के संकेतों और घरेलू विकास की जरूरतों को एक साथ साधना है. यही कारण है कि बजट प्रक्रिया इस बार पहले से ज्यादा समन्वित और रणनीतिक नजर आ रही है.