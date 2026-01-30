Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?

3 . बेसिक मंथली सैलरी 1 लाख रुपये

देश में केंद्रीय मंत्रियों की सैलरी ‘Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954’ के तहत तय होती है. इसके अनुसार सांसद की बेसिक मंथली सैलरी 1 लाख रुपये होती है. कैबिनेट मंत्री होने के नाते उन्हें डेली अलाउंस, ट्रैवल, हाउसिंग, मेडिकल और सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल मासिक आय करीब 2.2 लाख रुपये तक होती है. जबकि कुल भत्ता जोड़ने के बाद उनकी मंथली सैलरी करीब 4,00,000 के आस पास होती है.

