Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?

बिजनेस
राजा राम | Jan 30, 2026, 08:17 PM IST
1.2019 से देश की आर्थिक कमान संभाल रही हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019 से देश की आर्थिक कमान संभाल रही हैं. इस बार वह लगातार नौवीं बार आम बजट पेश करेंगी, जिससे वह बजट पेश करने वाली सबसे अनुभवी महिला वित्त मंत्री बन चुकी हैं.
2.बड़े व्यावसायिक निवेश से दूर
अपनी सादगी भरी जीवनशैली के लिए पहचानी जाने वाली निर्मला सीतारमण की इनकम पूरी तरह सरकारी वेतन और घोषित बचत पर आधारित है. उनकी निजी जिंदगी किसी भी तरह के बड़े व्यावसायिक निवेश से दूर रही है.
3.बेसिक मंथली सैलरी 1 लाख रुपये
देश में केंद्रीय मंत्रियों की सैलरी ‘Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954’ के तहत तय होती है. इसके अनुसार सांसद की बेसिक मंथली सैलरी 1 लाख रुपये होती है. कैबिनेट मंत्री होने के नाते उन्हें डेली अलाउंस, ट्रैवल, हाउसिंग, मेडिकल और सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल मासिक आय करीब 2.2 लाख रुपये तक होती है. जबकि कुल भत्ता जोड़ने के बाद उनकी मंथली सैलरी करीब 4,00,000 के आस पास होती है.
4.कुल नेटवर्थ करीब 2.63 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री अपनी आय पर सामान्य इनकम टैक्स स्लैब के तहत टैक्स का भुगतान करती हैं. साल 2025-26 तक वेतन संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. Myneta.info के चुनावी हलफनामों के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ करीब 2.63 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसमें हैदराबाद के पास एक रिहायशी संपत्ति और नॉन-एग्रीकल्चरल जमीन शामिल है.
5.साधारण और अनुशासित जीवनशैली
चल संपत्ति में बैंक एफडी, पीपीएफ, सीमित नकदी, सोना-चांदी और एक पुराना स्कूटर शामिल है. उनके नाम कोई कार या लग्जरी संपत्ति दर्ज नहीं है. सोने-चांदी और जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते पिछले कुछ वर्षों में उनकी नेटवर्थ में मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन वह आज भी एक साधारण और अनुशासित जीवनशैली के लिए जानी जाती हैं.