Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

जैविक दवाएं बनाने पर जोर देंगे-वित्त मंत्री, औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे-वित्त मंत्री, शुगर, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी- वित्त मंत्री, नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च करेंगे- वित्त मंत्री, दुनिया के बाजारों से जुड़ना लक्ष्य- वित्त मंत्री | लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, 2026-27 का बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री, विकास दर बढ़ने से गरीबी नियंत्रित-वित्त मंत्री, कर्तव्य भवन में बना पहला बजट-वित्त मंत्री, 2025 में 350 से ज्यादा सुधार-वित्त मंत्री
बिजनेस
नितिन शर्मा | Feb 01, 2026, 10:12 AM IST
1.हर रंग देता है अलग संकेत
ज्योतिष से लेकर मनोविज्ञान के अनुसार रंगों का एक अलग महत्व है. हर रंग कुछ न कुछ बड़ा और अलग संकेत देता है. इनमें सफेद रंग को शांति का प्रतिक माना गया है तो वहीं बैंगनी रंग शाही और विलासिता का संकेत देता है.
2.नीले और लाल का मिश्रण होता है बैंगनी कलर
बैंगनी कलर आकर्षक होता है. यह रंग नीले और लाल रंग से मिलकर बना होता है. यह रंग शक्ति, स्थिरता, परिपक्वता और गंभीरता का प्रतीक माना जाता है. बैंगनी रंग इन बातों का देता है संकेत...
3.इस चीज का प्रतीक है बैंगनी कलर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बैंगनी साड़ी चुनना विशेष है. इसकी वजह बैंगनी रंग मानसिक शांति, ध्यान, जादू और अवचेतन मन का प्रतीक माना जाता है. यह रंग स्थिरता और अनुशासन की प्राथमिकता माना गया है. ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
4.रचनात्मकता को दिखाता है बैंगनी रंग
बैंगनी रंग रचनात्मकता और व्यक्तिवाद बैंगनी कलर आत्म अभिव्यक्ति से लेकर रचनात्मकता और अनोखी सोच का संकेत देता है. यह रंग धन से जुड़ा है.
5.हर साल अलग रंग की साड़ी
निर्मला पिछले सीतारमण 9 सालों से बजट पेश कर रही हैं. वे हर बार अलग रंग की साड़ी पहनती हैं, उनकी अलग अलग रंग की साड़ी को देखें तो हर रंग किसी न किसी संदेश जैसे विकास, समावेश और स्थिरता से जुड़ा होता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
