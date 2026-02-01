FacebookTwitterYoutubeInstagram
Budget 2026: क्या Old Tax Regime बनेगी इतिहास? वित्त मंत्री दे सकती हैं सवाल का जवाब

वित्त सचिव के बिना तैयार हुआ Budget 2026, जानें क्यों अहम है यह पद और कितनी मिलती है सैलरी

बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलीं निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू ने दही-चीनी खिलाकर दी शुभकामनाएं, देखें Video

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां

HomePhotos

बिजनेस

Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

हर साल बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण की साड़ी चर्चाओं में रहती है. बजट डे पर यह सिर्फ एक साड़ी नहीं रहती, बल्कि इसका रंग, कीमत से लेकर कपड़े और पहनने के स्टाइल में छुपे संकेतों को लोग बजट से जोड़कर देखते हैं. आइए जानते हैं इस मरून कलर का बजट से क्या कनेक्शन है. यह रंग क्या कहता है...

नितिन शर्मा | Feb 01, 2026, 10:12 AM IST

1.हर रंग देता है अलग संकेत 

हर रंग देता है अलग संकेत 
1

ज्योतिष से लेकर मनोविज्ञान के अनुसार रंगों का एक अलग महत्व है. हर रंग कुछ न कुछ बड़ा और अलग संकेत देता है. इनमें सफेद रंग को शांति का प्रतिक माना गया है तो वहीं बैंगनी रंग शाही और विलासिता का संकेत देता है.

2.नीले और लाल का मिश्रण होता है बैंगनी कलर

नीले और लाल का मिश्रण होता है बैंगनी कलर
2

बैंगनी कलर आकर्षक होता है. यह रंग नीले और लाल रंग से मिलकर बना होता है. यह रंग शक्ति, स्थिरता, परिपक्वता और गंभीरता का प्रतीक माना जाता है. बैंगनी रंग इन बातों का देता है संकेत...

3.इस चीज का प्रतीक है बैंगनी कलर

इस चीज का प्रतीक है बैंगनी कलर
3

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बैंगनी साड़ी चुनना विशेष है. इसकी वजह बैंगनी रंग मानसिक शांति, ध्यान, जादू और अवचेतन मन का प्रतीक माना जाता है. यह रंग स्थिरता और अनुशासन की प्राथमिकता माना गया है. ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है ​देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. 

4.रचनात्मकता को दिखाता है बैंगनी रंग

रचनात्मकता को दिखाता है बैंगनी रंग
4

बैंगनी रंग रचनात्मकता और व्यक्तिवाद बैंगनी कलर आत्म अभिव्यक्ति से लेकर रचनात्मकता और अनोखी सोच का संकेत देता है. यह रंग धन से जुड़ा है.

5.हर साल अलग रंग की साड़ी 

हर साल अलग रंग की साड़ी 
5

निर्मला पिछले सीतारमण 9 सालों से बजट पेश कर रही हैं. वे हर बार अलग रंग की साड़ी पहनती हैं, उनकी अलग अलग रंग की साड़ी को देखें तो हर रंग किसी न किसी संदेश जैसे विकास, समावेश और स्थिरता से जुड़ा होता है. 

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Budget 2026: ब्रीफकेस से 'बहीखाता' और फिर एक 'टैब' में समाया पूरा लेखा-जोखा, जानें कैसे बदला भारतीय बजट का चेहरा
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
