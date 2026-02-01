FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Budget 2026: क्या Old Tax Regime बनेगी इतिहास? वित्त मंत्री दे सकती हैं सवाल का जवाब

वित्त सचिव के बिना तैयार हुआ Budget 2026, जानें क्यों अहम है यह पद और कितनी मिलती है सैलरी

बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलीं निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू ने दही-चीनी खिलाकर दी शुभकामनाएं, देखें Video

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां

बिजनेस

Nirmala Sitharaman Saree Look: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

Nirmala Sitharaman Saree Look in Budget- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ियां अक्सर बजट की प्राथमिकताओं और भारतीय हस्तशिल्प का प्रतिबिंब होती हैं. 2019 के 'बही-खाता' से लेकर 2026 की 'मधुबनी पेंटिंग' तक, उनके परिधान देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं.

Pragya Bharti | Feb 01, 2026, 09:58 AM IST

1.Nirmala Sitharaman Saree look Budget 2019-2026

Nirmala Sitharaman Saree look Budget 2019-2026
1

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. उनके कार्यकाल में न केवल बजट पेश करने के तरीके बदले, बल्कि उनके द्वारा पहनी गई साड़ियां भी चर्चा का केंद्र रहीं. अक्सर देखा गया है कि उनकी साड़ी का चुनाव उस साल के बजट की किसी विशेष राज्य की घोषणा या 'वोकल फॉर लोकल' के संदेश से प्रेरित होता है.

2.Kancheevaram Silk Saree- 2026

Kancheevaram Silk Saree- 2026
2

वित्त मंत्री अपना लगातार नौवां बजट भाषण देने वाली हैं. इसके साथ ही, उन्होंने तमिलनाडु की प्राचीन बुनाई विरासत को सम्मान देते हुए हाथ से बुनी हुई शानदार 'कट्टम कांचीवरम सिल्क साड़ी' पहनी है. यह साड़ी पर्पल रंग की है, जिस पर कॉफी ब्राउन रंग का बॉर्डर है. साथ ही, साड़ी पर लाइट गोल्डन ब्राउन चेक्स हैं, जो इसे बेहद खूबसूरत बना रहे हैं. साड़ी का यह चुनाव उनका भारतीय हस्तकला की तरफ उनके गहरे लगाव को भी जाहिर करता है.

3.Madhubani Painting Golden Border Saree- 2025

Madhubani Painting Golden Border Saree- 2025
3

इस साल के बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड, कोसी नहर परियोजना और एयरपोर्ट जैसी बड़ी घोषणाएं की गईं. वित्त मंत्री ने इस मौके पर बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग वाली क्रीम और गोल्डन बॉर्डर की साड़ी पहनी. यह साड़ी पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी द्वारा उपहार में दी गई थी, जो कौशल और क्षेत्रीय कला के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है.

4.Running Stich Magenta Saree - 2024

Running Stich Magenta Saree - 2024
4

लगातार सातवें बजट के दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश की सफेद रेशमी साड़ी पहनी थी, जिसमें बैंगनी बॉर्डर और गोल्डन वर्क था. वहीं, अंतरिम बजट में उन्होंने नीले रंग की कांथा साड़ी चुनी थी, जिसे 'रनिंग स्टिच' भी कहा जाता है. यह सादगी और सूक्ष्म कला का बेहतरीन उदाहरण था.

5.Purple border Off white silk saree July 2024

Purple border Off white silk saree July 2024
5

साल 2024 में निर्मला सीतारमण ने दो बार बजट पेश की थी. एक यूनियन बजट और दूसरा अंतरिम बजट. वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट के दौरान पर्पल बॉर्डर वाली ऑफ-व्हाइट सिल्क साड़ी वियर किया था. इसके साथ उन्होंने पर्पल रंग का ब्लाउज पहना था. 

6.Sambalpuri Red Saree 2023

Sambalpuri Red Saree 2023
6

2023 के बजट में निर्मला सीतारमण लाल रंग की संबलपुरी साड़ी में नजर आईं. टेम्पल बॉर्डर वाली इस साड़ी में शंख और चक्र जैसे रूपांकन थे, जो ओडिशा की पारंपरिक संस्कृति और हस्तशिल्प की पहचान हैं.

7.Crisp Brown Silk Saree- 2022

Crisp Brown Silk Saree- 2022
7

2022 के सत्र में वित्त मंत्री ने क्रिस्प ब्राउन सिल्क की साड़ी पहनी थी, जिस पर कसुती लोक कढ़ाई का काम था. धारवाड़ क्षेत्र की इस प्रसिद्ध कला को जीआई टैग प्राप्त है. इसके जरिए उन्होंने ओडिशा और कर्नाटक के हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने का संदेश दिया था.

8.Pochampally Saree - Budget 2021

Pochampally Saree - Budget 2021
8

कोरोना काल के बाद के इस बजट में उन्होंने तेलंगाना की प्रसिद्ध पोचमपल्ली इकत साड़ी पहनी थी. लाल और सफेद सिल्क की यह साड़ी भारत के 'रेशम शहर' की कारीगरी का प्रतिनिधित्व कर रही थी.

9.Yellow Silk Saree- 2020

Yellow Silk Saree- 2020
9

2020 में उन्होंने नीले बॉर्डर वाली गहरी पीली रेशमी साड़ी चुनी. भारतीय संस्कृति में पीला रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो देश की आर्थिक प्रगति की आकांक्षाओं को दर्शाता था.

10.Pink Mangalgiri Saree - 2019

Pink Mangalgiri Saree - 2019
10

पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में अपने पहले बजट में उन्होंने गुलाबी मंगलगिरी रेशम साड़ी पहनी थी. इसी साल उन्होंने ब्रिटिश ब्रीफकेस की जगह पारंपरिक भारतीय 'बही-खाता' अपनाकर इतिहास रच दिया था.

(Image Credit: ANI and PTI)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

