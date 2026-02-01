Nirmala Sitharaman Saree Look: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

2 . Kancheevaram Silk Saree- 2026

वित्त मंत्री अपना लगातार नौवां बजट भाषण देने वाली हैं. इसके साथ ही, उन्होंने तमिलनाडु की प्राचीन बुनाई विरासत को सम्मान देते हुए हाथ से बुनी हुई शानदार 'कट्टम कांचीवरम सिल्क साड़ी' पहनी है. यह साड़ी पर्पल रंग की है, जिस पर कॉफी ब्राउन रंग का बॉर्डर है. साथ ही, साड़ी पर लाइट गोल्डन ब्राउन चेक्स हैं, जो इसे बेहद खूबसूरत बना रहे हैं. साड़ी का यह चुनाव उनका भारतीय हस्तकला की तरफ उनके गहरे लगाव को भी जाहिर करता है.