Nirmala Sitharaman Saree Look: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

Pragya Bharti | Feb 01, 2026, 09:58 AM IST
1.Nirmala Sitharaman Saree look Budget 2019-2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. उनके कार्यकाल में न केवल बजट पेश करने के तरीके बदले, बल्कि उनके द्वारा पहनी गई साड़ियां भी चर्चा का केंद्र रहीं. अक्सर देखा गया है कि उनकी साड़ी का चुनाव उस साल के बजट की किसी विशेष राज्य की घोषणा या 'वोकल फॉर लोकल' के संदेश से प्रेरित होता है.
2.Kancheevaram Silk Saree- 2026
वित्त मंत्री अपना लगातार नौवां बजट भाषण देने वाली हैं. इसके साथ ही, उन्होंने तमिलनाडु की प्राचीन बुनाई विरासत को सम्मान देते हुए हाथ से बुनी हुई शानदार 'कट्टम कांचीवरम सिल्क साड़ी' पहनी है. यह साड़ी पर्पल रंग की है, जिस पर कॉफी ब्राउन रंग का बॉर्डर है. साथ ही, साड़ी पर लाइट गोल्डन ब्राउन चेक्स हैं, जो इसे बेहद खूबसूरत बना रहे हैं. साड़ी का यह चुनाव उनका भारतीय हस्तकला की तरफ उनके गहरे लगाव को भी जाहिर करता है.
3.Madhubani Painting Golden Border Saree- 2025
इस साल के बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड, कोसी नहर परियोजना और एयरपोर्ट जैसी बड़ी घोषणाएं की गईं. वित्त मंत्री ने इस मौके पर बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग वाली क्रीम और गोल्डन बॉर्डर की साड़ी पहनी. यह साड़ी पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी द्वारा उपहार में दी गई थी, जो कौशल और क्षेत्रीय कला के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है.
4.Running Stich Magenta Saree - 2024
लगातार सातवें बजट के दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश की सफेद रेशमी साड़ी पहनी थी, जिसमें बैंगनी बॉर्डर और गोल्डन वर्क था. वहीं, अंतरिम बजट में उन्होंने नीले रंग की कांथा साड़ी चुनी थी, जिसे 'रनिंग स्टिच' भी कहा जाता है. यह सादगी और सूक्ष्म कला का बेहतरीन उदाहरण था.
5.Purple border Off white silk saree July 2024
साल 2024 में निर्मला सीतारमण ने दो बार बजट पेश की थी. एक यूनियन बजट और दूसरा अंतरिम बजट. वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट के दौरान पर्पल बॉर्डर वाली ऑफ-व्हाइट सिल्क साड़ी वियर किया था. इसके साथ उन्होंने पर्पल रंग का ब्लाउज पहना था.
6.Sambalpuri Red Saree 2023
2023 के बजट में निर्मला सीतारमण लाल रंग की संबलपुरी साड़ी में नजर आईं. टेम्पल बॉर्डर वाली इस साड़ी में शंख और चक्र जैसे रूपांकन थे, जो ओडिशा की पारंपरिक संस्कृति और हस्तशिल्प की पहचान हैं.
7.Crisp Brown Silk Saree- 2022
2022 के सत्र में वित्त मंत्री ने क्रिस्प ब्राउन सिल्क की साड़ी पहनी थी, जिस पर कसुती लोक कढ़ाई का काम था. धारवाड़ क्षेत्र की इस प्रसिद्ध कला को जीआई टैग प्राप्त है. इसके जरिए उन्होंने ओडिशा और कर्नाटक के हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने का संदेश दिया था.
8.Pochampally Saree - Budget 2021
कोरोना काल के बाद के इस बजट में उन्होंने तेलंगाना की प्रसिद्ध पोचमपल्ली इकत साड़ी पहनी थी. लाल और सफेद सिल्क की यह साड़ी भारत के 'रेशम शहर' की कारीगरी का प्रतिनिधित्व कर रही थी.
9.Yellow Silk Saree- 2020
2020 में उन्होंने नीले बॉर्डर वाली गहरी पीली रेशमी साड़ी चुनी. भारतीय संस्कृति में पीला रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो देश की आर्थिक प्रगति की आकांक्षाओं को दर्शाता था.
10.Pink Mangalgiri Saree - 2019
पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में अपने पहले बजट में उन्होंने गुलाबी मंगलगिरी रेशम साड़ी पहनी थी. इसी साल उन्होंने ब्रिटिश ब्रीफकेस की जगह पारंपरिक भारतीय 'बही-खाता' अपनाकर इतिहास रच दिया था.
(Image Credit: ANI and PTI)
