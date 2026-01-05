FacebookTwitterYoutubeInstagram
Low hemoglobin: दवा, सही डाइट के बाद भी नहीं बढ़ रहा हीमोग्लोबिन? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

प्रदूषण पर बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार, पुरानी पेट्रोल-डीजल कारें होंगी इलेक्ट्रिक, नई EV पॉलिसी में मिलेगा बड़ा इंसेंटिव

किसान की बेटी यूं बनी असिस्टेंट कमांडेंट, जानें जौनपुर की पूजा सिंह की UPSC की परीक्षा को क्रैक करने की कहानी

Budget 2026 से मिडिल क्लास को राहत की आस, टैक्सपेयर्स की है ये 5 प्रमुख मांगें

Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज

CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी

Photos

बिजनेस

बिजनेस

Budget 2026 से मिडिल क्लास को राहत की आस, टैक्सपेयर्स की है ये 5 प्रमुख मांगें

महंगाई ने मिडिल क्लास की आमदनी और खर्च के बीच का संतुलन बिगाड़ दिया है. घर की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर बढ़ता खर्च अब टैक्स प्लानिंग को भी प्रभावित कर रहा है. ऐसे में बजट  2026 से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत की उम्मीद है. 

राजा राम | Jan 05, 2026, 07:50 PM IST

1.टैक्स डिडक्शन

टैक्स डिडक्शन
1

पिछले एक दशक में जिंदगी महंगी होती चली गई, लेकिन टैक्स डिडक्शन से जुड़ी सीमाएं वहीं की वहीं रहीं. नतीजा यह है कि जिन राहतों के सहारे मिडिल क्लास टैक्स बचाया करती थी, वे अब जरूरतों के मुकाबले छोटी पड़ने लगी हैं. 
 

2.कम स्लैब और आसान ढांचे का विकल्प

कम स्लैब और आसान ढांचे का विकल्प
2

नई टैक्स व्यवस्था में कम स्लैब और आसान ढांचे का विकल्प जरूर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने पहले से बीमा, होम लोन और सेविंग स्कीम्स में निवेश कर रखा है, वे आज भी पुरानी टैक्स व्यवस्था को ज्यादा फायदेमंद मानते हैं. 
 

3.सेक्शन 80C को लेकर चर्चा

सेक्शन 80C को लेकर चर्चा
3

सबसे ज्यादा चर्चा सेक्शन 80C को लेकर है. 1.5 लाख रुपये की सीमा में पीपीएफ, बीमा प्रीमियम, बच्चों की फीस और होम लोन का मूलधन शामिल होता है. टैक्सपेयर्स की मांग है कि इसे मौजूदा हालात के हिसाब से बढ़ाया जाए. 
 

4.सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली छूट

सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली छूट
4

स्वास्थ्य खर्च अब सिर्फ आपात स्थिति तक सीमित नहीं रहा. हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी बन चुका है, लेकिन सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली छूट आज की मेडिकल लागत के मुकाबले नाकाफी मानी जा रही है. 

5.होम लोन पर मिलने वाली ब्याज छूट

होम लोन पर मिलने वाली ब्याज छूट
5

घर खरीदना भी पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है. ऊंची प्रॉपर्टी कीमतों और बढ़ी ब्याज दरों के बीच होम लोन पर मिलने वाली ब्याज छूट को बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. 
 

6.लॉन्ग टर्म सेविंग

लॉन्ग टर्म सेविंग
6

रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए NPS में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन 80CCD(1B) के तहत मिलने वाली अतिरिक्त छूट को अब समय के मुताबिक कम आंका जा रहा है. इसमें बढ़ोतरी से लॉन्ग टर्म सेविंग को बढ़ावा मिल सकता है. 

7.टैक्स सिस्टम के बीच बढ़ते अंतर

टैक्स सिस्टम के बीच बढ़ते अंतर
7

असल चुनौती महंगाई और टैक्स सिस्टम के बीच बढ़ते अंतर की है. अगर बजट में इन डिडक्शन लिमिट्स को अपडेट किया जाता है, तो इससे मिडिल क्लास की फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत होगी. Budget 2026 से उम्मीद है कि सरकार टैक्स राहत को सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि आम परिवार की जेब पर पड़ रहे दबाव को समझते हुए ठोस फैसले लेगी. 
 

