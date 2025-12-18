FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Photos

बिजनेस

इस जमींदार परिवार के नाम हैं दुनिया की सबसे ज्यादा जमीनें, एक समय पर था World का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड

आज हम आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रहे है जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज और जमीनें का मालिक हैं. एक जमाने में इस परिवार का सिक्का दुनियाभर में चलता था, हालांकि अब वो दौर नहीं रहा लेकिन इस परिवार का अब भी जलवा बरकरार हैं.

सुमित तिवारी | Dec 18, 2025, 12:18 PM IST

1.कनाडा से लेकर ब्रिटेन

कनाडा से लेकर ब्रिटेन
1

इस परिवार की जमीने कई देशों में है, और ये भूमि लंबे-चौड़े इलाकों में फैली हुई है. कनाडा से लेकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहां तक कि कुछ समु्द्री क्षेत्रों पर भी इस परिवार का अधिकार हैं.

2.सबसे बड़ा जमींदार परिवार

सबसे बड़ा जमींदार परिवार
2

इस परिवार को आप दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार परिवार कह सकते हैं. लेकिन ये अपनी मर्जी से इन जमीनों का सौदा नहीं कर सकते है, आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है.

3.दुनिया की 16 फीसदी जमीनों का मालिक

दुनिया की 16 फीसदी जमीनों का मालिक
3

ये परिवार दुनिया की 16 फीसदी जमीनों का मालिक है. दुनियाभर में उनकी जमीनों और प्रापर्टी को मैनेज करने का काम उनकी खुद की एक बड़ी कंपनी करती है. इसका नाम है द क्राउन एस्टेट.

4.ब्रिटेन का शाही परिवार

ब्रिटेन का शाही परिवार
4

ये ब्रिटेन का शाही परिवार है. हम आपको बता देते हैं कि इतनी अकूत प्रापर्टी का मालिक कौन है. वो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय हैं और ब्रिटिश रायल फैमिली. एक जमाने में इनके आगे आधी दुनिया झुकती थी.

5.क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय

क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय
5

किंग चार्ल्स अपनी मां क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति के मालिक हैं जो दुनियाभर में फैली है. हालांकि इस संपत्ति के मालिक होते हुए वो इसके प्राइवेट ओनर नहीं हैं, हालांकि जब तक राजा रहेंगे, तब तक ये सारी संपत्ति उनकी मानी जाएगी.

6.दुनियाभर में 6.6 अरब एकड़ जमीन

दुनियाभर में 6.6 अरब एकड़ जमीन
6

इनसाइडर और कई ट्रेड वेबसाइट्स के अनुसार प्रिंस चार्ल्स दुनियाभर में 6.6 अरब एकड़ जमीन और संपत्तियों के मालिक हैं. ये जमीनें ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, कनाडा, आस्ट्रेलिया और कई देशों में हैं. दुनिया के कुल क्षेत्रफल की 16.6 फीसदी संपत्ति ब्रिटिश राजा की हैं.

