Crude Oil Price Spike: 123 डॉलर पर पहुंचा ब्रेंट क्रूड, भारत पर इसका क्या होगा असर

2 . युद्ध की शुरुआत से अब तक कितनी बढ़ी तेल की कीमत?

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युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी. इससे एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को ब्रेंट क्रूड 72 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. युद्ध की शुरुआत के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया, बीच में तेल ने 109-110 डॉलर के हाई को छुआ था. इसके अलावा मार्च और अप्रैल में तेल की कीमतें 95 से 105 के बीच ट्रेड करती रहीं. 30 अप्रैल को क्रूड ऑयल की कीमत 123 डॉलर पर पहुंच गई.