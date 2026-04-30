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Crude Oil Price Spike: 123 डॉलर पर पहुंचा ब्रेंट क्रूड, भारत पर इसका क्या होगा असर

Crude Oil Price Spike: 123 डॉलर पर पहुंचा ब्रेंट क्रूड, भारत पर इसका क्या होगा असर

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Crude Oil Price Spike: 123 डॉलर पर पहुंचा ब्रेंट क्रूड, भारत पर इसका क्या होगा असर

30 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल देखने को मिला. फिलहाल ब्रेंट क्रूड 123 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. यह साल 2022 के बाद तेल की कीमत में सबसे बड़ी उछाल है. साल 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत में भारी उछाल देखने को मिला था.

Kusum Lata | Apr 30, 2026, 09:57 AM IST

1.फिर क्यों बढ़ी Crude Oil की कीमत?

फिर क्यों बढ़ी Crude Oil की कीमत?
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अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में एक डेडलॉक आ गया है. बातचीत किसी सकारात्मक दिशा में जाती नज़र नहीं आ रही है. दोनों देश अड़े हुए हैं. जब तक दोनों के बीच कोई समझौता नहीं होता, तब तक ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित रहने की आशंका है. इस आशंका के चलते तेल की कीमतों में उछाल आया है.

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2.युद्ध की शुरुआत से अब तक कितनी बढ़ी तेल की कीमत?

युद्ध की शुरुआत से अब तक कितनी बढ़ी तेल की कीमत?
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युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी. इससे एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को ब्रेंट क्रूड 72 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. युद्ध की शुरुआत के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया, बीच में तेल ने 109-110 डॉलर के हाई को छुआ था. इसके अलावा मार्च और अप्रैल में तेल की कीमतें 95 से 105 के बीच ट्रेड करती रहीं. 30 अप्रैल को क्रूड ऑयल की कीमत 123 डॉलर पर पहुंच गई.

3.भारत पर क्या पड़ेगा असर?

भारत पर क्या पड़ेगा असर?
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भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है. अपनी ज़रूरत का लगभग 85 प्रतिशत तेल भारत विदेश से खरीदता है. ब्रेंट क्रूड के 123 डॉलर पर पहुंचने का मतलब है कि भारत पर तेल का बोझ बढ़ेगा. अभी तक भारत की तेल कंपनियां क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों का भार उठा रही हैं. भारत का इम्पोर्ट बिल तेज़ी से बढ़ेगा.
 

4.क्या पेट्रोल-डीज़ल की कीमत बढ़ेगी?

क्या पेट्रोल-डीज़ल की कीमत बढ़ेगी?
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क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या सरकार पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ाएगी? सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल वो ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. बता दें कि भारत में प्रीमियम पेट्रोल, एलपीजी और जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, हालांकि पेट्रोल और डीज़ल के रिटेल प्राइस नहीं बढ़ाए गए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.क्या भारत में बढ़ने वाली है महंगाई?

क्या भारत में बढ़ने वाली है महंगाई?
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सरकार ने अभी तक पेट्रोल-डीज़ल की कीमत नहीं बढ़ाई है. अगर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो मालढुलाई का खर्च बढ़ेगा और रिटेल महंगाई बढ़ सकती है. हालांकि, जब तक पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें काबू में हैं, तब तक महंगाई बढ़ने का खतरा नहीं है. हालांकि, जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसका असर आपके ट्रैवल कॉस्ट पर पड़ सकता है. इसी तरह रसोई गैस और कमर्शियल सिलिंडर की कीमत बढ़ी है, जिसके असर से आपकी थाली महंगी हो सकती है.

6.क्या रुपये पर बढ़ेगा दबाव?

क्या रुपये पर बढ़ेगा दबाव?
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तेल की कीमत बढ़ने पर डॉलर की मांग बढ़ेगी, भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार से ज्यादा डॉलर खर्च करने होंगे. इसका असर रुपये पर पड़ सकता है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो सकता है. 

7.सरकार ने क्या राहत दी है?

सरकार ने क्या राहत दी है?
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सरकार की तरफ से अभी तक सबसे बड़ी राहत यही है कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम नहीं बढ़े हैं. अभी तक तेल कंपनियां तेल के बढ़ी कीमत का भार उठा रही हैं. हाल ही में सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने के लिए के लिए पेट्रोल-डीज़ल की एक्साइज़ ड्यूटी में राहत दी थी. रसोई गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया है. 
 

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