बिजनेस

2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल

साल 2025 भारतीय अरबपतियों के लिए बदलाव और उतार-चढ़ाव से भरा रहा. शेयर बाजार की चाल, कॉरपोरेट परफॉर्मेंस और निवेशकों के भरोसे ने कई दिग्गजों की किस्मत चमकाई, तो कुछ को नुकसान भी हुआ.

राजा राम | Dec 31, 2025, 08:46 PM IST

1.मुकेश अंबानी

मुकेश अंबानी
1

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय रहे. उनकी संपत्ति में करीब 16.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई. रिलायंस के शेयरों में लगभग 30% की तेजी, रिटेल और टेलीकॉम सेगमेंट की मजबूती इसकी बड़ी वजह रही. 
 

2.लक्ष्मी मित्तल

लक्ष्मी मित्तल
2

आर्सेलरमित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने भी शानदार प्रदर्शन किया. 2025 में उनकी वेल्थ करीब 12 बिलियन डॉलर बढ़ी और अब उनकी कुल संपत्ति 31 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है. 
 

3.सुनील मित्तल

सुनील मित्तल
3

भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील मित्तल की संपत्ति में लगभग 6 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ. एयरटेल के शेयरों में मजबूती और मुनाफे में तेज उछाल ने उनकी वेल्थ को सहारा दिया. 

4.गौतम अडानी

गौतम अडानी
4

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 2025 में करीब 5.9 बिलियन डॉलर जोड़े. सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद निवेशकों का भरोसा लौटा और उनकी नेटवर्थ 84 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई. बताते चलें, गौतम अडानी फिलहाल भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं. 

5.कुमार मंगलम बिड़ला

कुमार मंगलम बिड़ला
5

आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला की संपत्ति में लगभग 4 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई. ग्रुप कंपनियों के स्थिर प्रदर्शन का इसमें अहम योगदान रहा. 
 

6.अन्य नाम

अन्य नाम
6

इसके अलावा उदय कोटक, विक्रम लाल, नुस्ली वाडिया, राहुल भाटिया और समीर मेहता जैसे नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने 2025 में अपनी वेल्थ में उल्लेखनीय इजाफा किया. कुल मिलाकर 2025 ने यह दिखा दिया कि मजबूत बिजनेस मॉडल, मार्केट ट्रस्ट और सही समय पर फैसले अरबपतियों की कमाई को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं.

