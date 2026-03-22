World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'

4 . बेटी जयंती ने संभाली जिम्मेदारी

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रमेश चौहान की इकलौती बेटी Jayanti Chauhan अब इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, जयंती की पढ़ाई न्यूयॉर्क, दिल्ली और मुंबई में हुई है और उन्होंने फैशन, स्टाइलिंग और फोटोग्राफी में शिक्षा ली है. साल 2022 में, जब 80 साल से ज्यादा उम्र के रमेश चौहान बिसलेरी को Tata Consumer Products को 6,000–7,000 करोड़ रुपये में बेचने की सोच रहे थे, तब जयंती ने इस फैसले का विरोध किया, उन्होंने अपने पिता को समझाया कि बिजनेस परिवार के पास ही रहना चाहिए, जिसके बाद यह डील रुक गई.

इसके बाद 2023 में वह कंपनी की वाइस चेयरपर्सन बन गईं. आज 42 साल की उम्र में, जयंती के नेतृत्व में बिसलेरी तेजी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने Reliance Retail के कैम्पा कोला जैसे ब्रांड्स और टाटा जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए बिसलेरी पॉप, स्पाइसी जीरा और लिमोनाटा जैसे नए ड्रिंक्स लॉन्च किए हैं.