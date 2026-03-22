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World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'

World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'

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World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'

आज विश्व जल दिवस (World Water Day 20226) मनाया जा रहा है,  इस मौके पर आज हम आपको किस्सा उस कंपनी की बताने जा रहे हैं, जिसने साल 2022-23 में पानी बेच कर 2300 करोड़ का रेवेन्यू बना लिया. दिलचस्प बात यह है कि रतन टाटा के ₹7000 करोड़ के ऑफर को रिजेक्ट कर बेटी ने पिता की कंपनी बचा ली... 

Abhay Sharma | Mar 22, 2026, 01:30 PM IST

1.पिता टाटा कंपनी को ₹7000 करोड़ में बेच रहे थे अपना बिजनेस

पिता टाटा कंपनी को ₹7000 करोड़ में बेच रहे थे अपना बिजनेस
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भारत में पैक्ड पानी के बाजार पर 55 साल से राज कर रही बिसलेरी ( Bisleri) के मालिक रमेश चौहान ने ऐलान किया कि वो अपना कारोबार बेच रहे हैं, तब रमेश चौहान की इकलौती बेटी जयंती चौहान (जयंती खान चौहान) ने निर्णायक कदम उठाया और उन्होंने इस डील का विरोध किया, जयंती ने पिता को व्यवसाय परिवार के पास ही रखने के लिए मनाया और टाटा को पीछे हटना पड़ा. 

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2.4 लाख रुपये के निवेश से 7000 करोड़ रुपये में बदला बिजनेस 

4 लाख रुपये के निवेश से 7000 करोड़ रुपये में बदला बिजनेस 
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17 जून 1940 को मुंबई में जन्मे रमेश चौहान (RJC) मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट में डबल मेजर किया था, साल 1969 में जब वे 27-29 साल के रहे होंगे, तब एक इतालवी उद्यमी (फेलिस बिसलेरी द्वारा स्थापित) से बिसलेरी ब्रांड को सिर्फ 4 लाख रुपये में खरीद लिया था. तब जब भारत में पानी खरीदकर पीने के बारे में सोचना भी मजाक माना जाता था, लोग नल का या उबला हुआ पानी पीते थे.

3.कोल्ड ड्रिंक बनाने का आइडिया  

कोल्ड ड्रिंक बनाने का आइडिया  
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रमेश चौहान सिर्फ पानी ही नहीं बेचते थे, बल्कि उन्होंने 1960-70 के दशक में पारले ग्रुप के तहत एक बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस भी खड़ा किया था. 1977 में जब Coca-Cola भारत से बाहर चली गई, तब उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, सिट्रा और माज़ा जैसे लोकप्रिय ब्रांड लॉन्च किए. देखते ही देखते इन ब्रांड्स ने बाजार का करीब 80% हिस्सा अपने नाम कर लिया.

इसके बाद 1993 में जब Coca-Cola ने भारत में दोबारा एंट्री की, तो रमेश चौहान ने अपने ये सभी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड करीब 400 करोड़ रुपये में कंपनी को बेच दिए. फिर उन्होंने अपना पूरा ध्यान बिसलेरी बिजनेस पर लगा दिया. 

4.बेटी जयंती ने संभाली जिम्मेदारी 

बेटी जयंती ने संभाली जिम्मेदारी 
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रमेश चौहान की इकलौती बेटी Jayanti Chauhan अब इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, जयंती की पढ़ाई न्यूयॉर्क, दिल्ली और मुंबई में हुई है और उन्होंने फैशन, स्टाइलिंग और फोटोग्राफी में शिक्षा ली है. साल 2022 में, जब 80 साल से ज्यादा उम्र के रमेश चौहान बिसलेरी को Tata Consumer Products को 6,000–7,000 करोड़ रुपये में बेचने की सोच रहे थे, तब जयंती ने इस फैसले का विरोध किया, उन्होंने अपने पिता को समझाया कि बिजनेस परिवार के पास ही रहना चाहिए, जिसके बाद यह डील रुक गई.

इसके बाद 2023 में वह कंपनी की वाइस चेयरपर्सन बन गईं. आज 42 साल की उम्र में, जयंती के नेतृत्व में बिसलेरी तेजी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने Reliance Retail के कैम्पा कोला जैसे ब्रांड्स और टाटा जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए बिसलेरी पॉप, स्पाइसी जीरा और लिमोनाटा जैसे नए ड्रिंक्स लॉन्च किए हैं. 

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5.भारत में कितना है पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर मार्केट

भारत में कितना है पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर मार्केट
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अगर बिसलेरी की बात करें तो भारत में इसका मार्केट 36-38% (बाजार में सबसे आगे, 100 से ज्यादा प्लांट्स के साथ) है. वहीं किन्ले (Kinley - Coca-Cola) का 18-20%, एक्वाफिना (Aquafina - PepsiCo) का 15% और अन्य जैसे रेल नीर (10%), बेली (7%), हिमालयन (7%) और मुकेश अंबानी की रिलायंस का नया कैम्पा श्योर है. 

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