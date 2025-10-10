Bill Gates Motivational Quotes: बिल गेट्स की वो 7 बातें, जो अमीर बनने के लिए करती हैं प्रेरित
2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद
3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस
Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं
Rashifal 11 October 2025: सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
रूखी-बेजान त्वचा फिर से करने लगेगी ग्लो, बस रात में सोने से पहले अपना लें ये Skin Care Routine
नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना डाला 280 करोड़ का कारोबार
Relationships Tips: 5 बातें, जो दूसरों से छिपाकर रखने में है भलाई, वरना रिश्ते में आ सकता है 'भूचाल'
Dhanteras Ke Upay: धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी
Donald Trump को नोबेल न मिलने पर तिलमिलाया अमेरिका, शांति पुरस्कार को लेकर कही ये बात
डीएनए मनी
रईश खान | Oct 10, 2025, 10:22 PM IST
1.19 साल की उम्र में शुरू की प्रोग्रामिंग
बिल गेट्स के अंदर बचपन से सीखने का कीड़ा था. महज 19 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया था और एक सॉफ्टवेयर बना डाला. हार्वड यूनिवर्सिटी पढ़ाई छोड़ने के बाद उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा और बढ़ गई थी. बिल गेट्स ने अपनी सक्सेस के कई मंत्र युवाओं को बताएं हैं, जो अमीर बनने का रास्ता दिखाते हैं.
2.सीखने की आदत
बिल गेट्स का मानना है कि इंसान को नई चीजें सीखने से भागना नहीं चाहिए. नई चीजें आपको आगे बढ़ने का जरिया बनाती हैं. ज्ञान और सीखने की आदत सफलता की कुंजी होती है. किताबें पढ़ते रहने चाहिए.
3.समस्याओं को हल करने की क्षमता
अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो समस्याओं से दूर भागते हैं. उनको हल करने की कोशिश नहीं करते. बिल गेट्स कहते हैं कि समस्या हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन लॉजिकल सोचकर उनका समाधान निकालना चाहिए.
4.आने वाले समय को पहचाने
बिल गेट्स ने बताया कि मैंने जब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना तब की कंप्यूटर नया था. उस दौरान गिने-चुने कंप्यूटर हुआ करते थे. मैंने भविष्य को समझा और उसके अनुसार कार्य करना शुरू किया. युवाओं को अपनी दूरदृष्टि से समझना होगा कि आने वाला समय किस चीज की जरूरतों का होगा.
5.परिश्रम और अनुशासन
कठिन परिश्रम और अनुशासन सफलता की कुंजी माना जाता है. बिल गेट्स का मानना है कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता. अगर महान बनना है कि लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी होगी.
6.असफलता ही दिलाती है सफलता
बिल गेट्स मानते हैं कि असफलता आपको सफलता के लिए तैयार करती है. असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि काम में हमसे कहां गलती हुई और हम कैसे उसका सुधार कर सकते हैं.
7.समाज सेवा और परोपकार
बिल गेट्स ने अपने जीवन में अरबों डॉलर दान दे चुके हैं. वह दुनिया के सबसे बड़े परोपकारियों में से एक हैं. बिल गेट्स का मानना है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए धन और संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है. वह अपनी संपत्ति का उपयोग दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करना चाहते हैं.