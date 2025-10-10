Bill Gates Motivational Quotes: बिल गेट्स की वो 7 बातें, जो अमीर बनने के लिए करती हैं प्रेरित

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bill Gates Inspiring Quotes: अमेरिका के दिग्गज बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स (Bill Gates) ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गैराज से की थी. आज यह कंपनी दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनियों में शुमार है.

रईश खान | Oct 10, 2025, 10:22 PM IST

1

बिल गेट्स के अंदर बचपन से सीखने का कीड़ा था. महज 19 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया था और एक सॉफ्टवेयर बना डाला. हार्वड यूनिवर्सिटी पढ़ाई छोड़ने के बाद उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा और बढ़ गई थी. बिल गेट्स ने अपनी सक्सेस के कई मंत्र युवाओं को बताएं हैं, जो अमीर बनने का रास्ता दिखाते हैं.
 

2

बिल गेट्स का मानना है कि इंसान को नई चीजें सीखने से भागना नहीं चाहिए. नई चीजें आपको आगे बढ़ने का जरिया बनाती हैं. ज्ञान और सीखने की आदत सफलता की कुंजी होती है. किताबें पढ़ते रहने चाहिए.
 

3

अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो समस्याओं से दूर भागते हैं. उनको हल करने की कोशिश नहीं करते. बिल गेट्स कहते हैं कि समस्या हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन लॉजिकल सोचकर उनका समाधान निकालना चाहिए.
 

4

बिल गेट्स ने बताया कि मैंने जब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना तब की कंप्यूटर नया था. उस दौरान गिने-चुने कंप्यूटर हुआ करते थे. मैंने भविष्य को समझा और उसके अनुसार कार्य करना शुरू किया. युवाओं को अपनी दूरदृष्टि से समझना होगा कि आने वाला समय किस चीज की जरूरतों का होगा.
 

5

कठिन परिश्रम और अनुशासन सफलता की कुंजी माना जाता है. बिल गेट्स का मानना है कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता. अगर महान बनना है कि लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी होगी.
 

6

बिल गेट्स मानते हैं कि असफलता आपको सफलता के लिए तैयार करती है. असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि काम में हमसे कहां गलती हुई और हम कैसे उसका सुधार कर सकते हैं. 
 

7

बिल गेट्स ने अपने जीवन में अरबों डॉलर दान दे चुके हैं. वह दुनिया के सबसे बड़े परोपकारियों में से एक हैं. बिल गेट्स का मानना है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए धन और संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है. वह अपनी संपत्ति का उपयोग दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करना चाहते हैं.
 

