Why should we hire you? Bill Gates ने बताया HR के इस सवाल का मास्टरस्ट्रोक जवाब

डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Oct 14, 2025, 04:38 PM IST
1.बिल गेट्स का इंटरव्यू पर ये सुझाव आपके बहुत आ सकता है काम
अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को शायद की कभी जॉब के लिए इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ी हो. लेकिन नौकरी के लिए इंटरव्यू में सफल होने के लिए उनका सुझाव निश्चित ही कैंडिडेट्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है.
2.जब बिल गेट्स ने दिया था शानदार जवाब
एनबीए स्टार स्टीफन करी की 'स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन' नामक सीरीज के लिए 2020 के यूट्यूब इंटरव्यू में बिल गेट्स ने एक युवा इंजीनियरिंग कॉलेज ड्रॉपआउट की भूमिका निभाई, जो माइक्रोसॉफ्ट में अपनी पहली नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था.
3.इंटरव्यू के जवाब में दिखा बिल गेट्स का 50 साल से अधिक का अनुभव
उन्होंने इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों जैसे हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए? और आपकी सैलरी को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं? के जवाब दिए जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 50 से अधिक साल तक काम करने के उनके अनुभव को दर्शाता है.
4.स्किल्स के साथ गिनाईं कमियां
जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्यों हायर किया जाना चाहिए, तो बिल गेट्स ने न केवल अपने स्किल्स गिनाए बल्कि अपने पोर्टफोलियो की ओर इशारा करते हुए इंटरव्यूअर को उनके लिखे कोड देखने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा, 'मैं अब तक की किसी भी कक्षा से कहीं ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखता हूं. मुझे लगता है कि समय के साथ मैं और बेहतर होता गया हूं, देखिए मैं कितना महत्वाकांक्षी रहा हूं.
5.टीम प्लेयर के तौर पर गिनाई खूबी
उनका जवाब सिर्फ उनके तकनीकी कौशल तक ही सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने टीम में अच्छी तरह काम करने की क्षमता जैसे अपने सॉफ्ट स्किल्स का भी प्रदर्शन किया. उन्होंने इंटरव्यू में कहा, 'मुझे लगता है कि मैं लोगों के साथ अच्छा काम कर सकता हूं. मैं उनके कोड की थोड़ी तीखी आलोचना कर सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर मुझे टीम में रहना पसंद है. मुझे महत्वाकांक्षी लक्ष्य पसंद हैं. मुझे यह सोचना पसंद है कि हम भविष्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं.'
6.कैसे इस जवाब से बढ़ेगा इम्प्रेशन?
बिल गेट्स ने इंटरव्यू में अपनी कमजोरियों का भी जिक्र किया. उन्होंने स्वीकार किया कि वे सेल्स या मार्केटिंग में स्वाभाविक रूप से कुशल नहीं हैं और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और उसकी परिभाषा पर फोकस करना पसंद करेंगे. इस जवाब ने उन्हें कमजोर नहीं दिखाया बल्कि इससे उनकी छवि एक आत्म-जागरूक पेशेवर की बन गई, जो जानता था कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं?
